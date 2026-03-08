Почему платежки будут приходить за два месяца?

Такая ситуация связана с особенностями формирования платежек и перерасчетов в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Новости.LIVE.

По словам Попенко, это означает, что потребители фактически могут получить одну платежку с начислениями сразу за два месяца. Именно поэтому он советует внимательно проверять суммы в квитанциях, чтобы убедиться, что начисления осуществлены корректно и соответствуют фактическому объему предоставленных услуг.

Что известно о перерасчете стоимости коммуналки?

В начале года Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает перерасчет стоимости коммунальных услуг в случаях, когда они фактически не предоставлялись или предоставлялись с нарушениями.

В частности, плата не должна начисляться:

за периоды отсутствия отопления, водоснабжения или вывоза бытовых отходов;

а также в случаях перебоев, вызванных авариями или повреждением инфраструктуры в результате обстрелов.

В то же время, как объясняет эксперт, в некоторых городах платежки за январь могли быть сформированы с задержкой. В таком случае соответствующие суммы могут включить в счета за следующий расчетный период.

