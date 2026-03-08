Почему платежки будут приходить за два месяца?
Такая ситуация связана с особенностями формирования платежек и перерасчетов в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Новости.LIVE.
По словам Попенко, это означает, что потребители фактически могут получить одну платежку с начислениями сразу за два месяца. Именно поэтому он советует внимательно проверять суммы в квитанциях, чтобы убедиться, что начисления осуществлены корректно и соответствуют фактическому объему предоставленных услуг.
Что известно о перерасчете стоимости коммуналки?
В начале года Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает перерасчет стоимости коммунальных услуг в случаях, когда они фактически не предоставлялись или предоставлялись с нарушениями.
В частности, плата не должна начисляться:
- за периоды отсутствия отопления, водоснабжения или вывоза бытовых отходов;
- а также в случаях перебоев, вызванных авариями или повреждением инфраструктуры в результате обстрелов.
В то же время, как объясняет эксперт, в некоторых городах платежки за январь могли быть сформированы с задержкой. В таком случае соответствующие суммы могут включить в счета за следующий расчетный период.
Что будет с субсидиями в марте?
В марте жилищную субсидию продолжат начислять гражданам, которые соответствуют установленным критериям для ее получения.
Важно учитывать, что жилищная субсидия назначается сразу на весь отопительный период. Согласно действующим правилам, он длится с 16 октября до 15 апреля, поэтому в марте размер назначенной помощи, как правило, не пересматривается.
В то же время для большинства домохозяйств перерасчет субсидий был проведен автоматически. В частности, это касается и тех получателей, которым в летний период помощь формально назначали в нулевом размере из-за низких расходов на жилищно-коммунальные услуги.