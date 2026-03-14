Кто может не платить за распределение газа?

Прежде всего, это касается повреждения жилья, например вследствие обстрелов или техногенных аварий, сообщаются в "Газсетях".

Интересно Украинцам могут отменить субсидии: что негативно влияет на получение выплаты

Если объект становится непригодным для эксплуатации и газоснабжение прекращают из соображений безопасности, оператор газораспределительной системы может остановить начисление платы.

Важно! Это происходит с месяца, наступающего после официальной фиксации повреждения.

Второй случай предусматривает расторжение договора на распределение газа и фактическое отсоединение объекта от газораспределительной сети. Для этого должно быть проведено механическое отключение дома или квартиры от системы, что подтверждается соответствующими документами оператора сети.

Обратите внимание! Отсутствие жильцов в жилье или временное прекращение пользования газом не является основанием для автоматической отмены платы. Газораспределительная сеть продолжает функционировать, а оператор системы несет расходы на ее обслуживание независимо от того, потребляется ли газ в конкретном помещении.

Почему распределение начисляют при нулевом потреблении?

У "Газправде" объясняют, что плата за распределение природного газа не является оплатой за сам ресурс. Она покрывает расходы на функционирование и техническое содержание инфраструктуры, через которую топливо доставляется к потребителям.

Прежде всего это об обслуживании газопроводов, контроль их технического состояния, проведение плановых и аварийных ремонтов, а также поддержку системы в безопасном рабочем режиме. Именно поэтому начисление осуществляется для всех объектов, подключенных к газораспределительной сети.

Как формируется плата за распределение газа?

Стоимость услуги распределения природного газа может отличаться в зависимости от региона и оператора газораспределительной системы. Тарифы устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ежемесячный платеж формируется на основе так называемой годовой заказанной мощности.

Она определяется по объему газа, который домохозяйство потребило в течение предыдущего газового года – периода с 1 октября по 30 сентября.

Полученный годовой показатель делят на 12 равных частей, после чего умножают на тариф оператора газораспределительной сети.

В результате формируется фиксированная ежемесячная плата, которую потребитель платит в течение следующего года независимо от фактического объема потребления газа в конкретном месяце.

Какие еще действуют тарифы на газ в Украине?