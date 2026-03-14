Кто может не платить за распределение газа?
Прежде всего, это касается повреждения жилья, например вследствие обстрелов или техногенных аварий, сообщаются в "Газсетях".
Если объект становится непригодным для эксплуатации и газоснабжение прекращают из соображений безопасности, оператор газораспределительной системы может остановить начисление платы.
Важно! Это происходит с месяца, наступающего после официальной фиксации повреждения.
Второй случай предусматривает расторжение договора на распределение газа и фактическое отсоединение объекта от газораспределительной сети. Для этого должно быть проведено механическое отключение дома или квартиры от системы, что подтверждается соответствующими документами оператора сети.
Обратите внимание! Отсутствие жильцов в жилье или временное прекращение пользования газом не является основанием для автоматической отмены платы. Газораспределительная сеть продолжает функционировать, а оператор системы несет расходы на ее обслуживание независимо от того, потребляется ли газ в конкретном помещении.
Почему распределение начисляют при нулевом потреблении?
У "Газправде" объясняют, что плата за распределение природного газа не является оплатой за сам ресурс. Она покрывает расходы на функционирование и техническое содержание инфраструктуры, через которую топливо доставляется к потребителям.
Прежде всего это об обслуживании газопроводов, контроль их технического состояния, проведение плановых и аварийных ремонтов, а также поддержку системы в безопасном рабочем режиме. Именно поэтому начисление осуществляется для всех объектов, подключенных к газораспределительной сети.
Как формируется плата за распределение газа?
Стоимость услуги распределения природного газа может отличаться в зависимости от региона и оператора газораспределительной системы. Тарифы устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Ежемесячный платеж формируется на основе так называемой годовой заказанной мощности.
- Она определяется по объему газа, который домохозяйство потребило в течение предыдущего газового года – периода с 1 октября по 30 сентября.
- Полученный годовой показатель делят на 12 равных частей, после чего умножают на тариф оператора газораспределительной сети.
В результате формируется фиксированная ежемесячная плата, которую потребитель платит в течение следующего года независимо от фактического объема потребления газа в конкретном месяце.
Какие еще действуют тарифы на газ в Украине?
Юлия Свириденко провела встречу с представителями Наблюдательного совета Нафтогаз Украины, во время которой обсудили вопрос сохранения фиксированной цены на природный газ для населения.
Сейчас именно Нафтогаз Украины обеспечивает газом большинство бытовых потребителей в стране. Компания также выполняет функции поставщика последней надежды, то есть гарантирует поставки топлива потребителям, которые временно остались без своего газового поставщика.
По состоянию на сегодня цена газа для домохозяйств в рамках действующего тарифного плана составляет 7,96 гривны за кубометр. Такой уровень тарифа действует для бытовых потребителей в рамках фиксированного предложения поставщика.