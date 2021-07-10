Илон Маск, которого избрали генеральным директором Dogecoin в шутливом опросе в твиттер, предупредил об ограничениях относительно биткоина и Ethereum, добавив, что эти монеты являются "медленными с высокими затратами" .

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Илон Маск выбирает Dogecoin

Маск отметил, что Doge увеличит скорость транзакций базового уровня и минимизирует трансакционные издержки с биржами, которые де-факто является вторичным уровнем. По поводу биткоина и Ethereum миллиардер сказал следующее: "они на пути к многоуровневой системе транзакций, но скорость транзакций базового уровня низкая, тогда как их стоимость высокая".

Есть надежда, что биткоин с помощью своей сети, ориентированной на платежи, и недавнего обновления под названием Taproot сможет решать некоторые проблемы с масштабированием, в то время, как Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, находится в разгаре долгожданного обновления, которое, по прогнозам, будет продолжаться в течение многих лет.

Маск, как всегда, сообщил о своих мыслях о криптовалютах в твиттер. На этот раз он ответил на сообщение криптоинвестора Мэтта Уоллеса, который написал, что скоро будет обновление Dogecoin. По мнению сторонника монеты-шутки, это поможет ей стать самой популярной валютой в мире. В мае такую же идею предлагал сам Маск. Бизнесмен утверждал, что это поможет Dogecoin стать валютой Земли и победить биткоин .

С начала 2021 года стоимость Dogecoin побила несколько исторических рекордов. Сначала цена росла на волне биржевых мемов, позже появилось бессистемное сообщество во главе с Маском, которое предполагало, что в конце концов криптовалюта-шутка будет конкурировать с биткоином и Ethereum.

Что происходит с Dogecoin

Генеральный директор Tesla, который своими твитами о биткоине и других виртуальных валютах оттолкнул большую часть их сторонников, ранее отмечал, что не стоит серьезно воспринимать его комментарии о Doge. Однако, с того момента он начал гораздо активнее поддерживать именно эту цифровую монету.

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Например, он заявлял, что отправит Dogecoin на Луну с помощью еще одного своего детища – SpaceX. При этом Tesla все еще обладает биткоинами стоимостью более 1 миллиарда долларов. Производитель электромобилей приобрел цифровые монеты в начале 2021 года. Дальше – больше. Маск признался, что лично владеет Dogecoin.

В течение нескольких последних недель стоимость криптовалюты-шутки стремительно падала. Главная причина – непостоянные инвесторы в поисках следующего популярного актива потеряли интерес к этой монете . Еще одно существенное изменение – цена Dogecoin не изменилась сразу после твита Маск а . Хотя раньше сообщения миллиардера регулярно становились причиной существенных изменений на крипторынке. За последний месяц это цифровая монета подешевела на 30%, но ее падение ускорилось после появления новой криптовалюты под названием Tiger King. Она взлетела в цене сразу на 1000%.