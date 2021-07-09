По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал главы компании CATL вырос до 49,5 миллиарда долларов. Тогда как состояние "отца" китайского гиганта Alibaba Джека Ма оценивается в 48,1 миллиарда долларов.

К теме Рынок криптовалюты завоевывает тренд, который может изменить мир: перспективы и прогнозы

Партнер Илона Маска стал самым богатым человеком Азии

Успех Цзена Юйцюня – это последний довод того, что новое поколение китайских богачей зарабатывает миллиарды благодаря буму экологически чистой энергии. Внимание инвесторов приковано к активам таких компаний, как CATL, которая является главным поставщиком Tesla, поскольку Китай – это лидер по продажам электрокаров в мире. Кроме того, у Пекина есть амбициозная цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Ранее в рейтинге миллиардеров доминировали магнаты, которые работают в сфере недвижимости, а затем – предприниматели из сферы технологий. Теперь мы видим больше в новом энергетическом секторе. Как лидер отрасли по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, CATL получит наибольшую выгоду от достижения цели по выбросам углерода,
заявил Хао Гао, директор Глобального исследовательского центра семейного бизнеса NIFR Университета Цинхуа.

Представители CATL отказались комментировать эту информацию. Однако, глава компании не единственный, кто получает выгоду от ее взлета. Вице-глава CATL Хуан Шилин имеет на своих счетах более 21 миллиарда долларов. Состояние еще одного топ-менеджера компании – Ли Пена – оценивают в 8,5 миллиарда долларов.

CATL – лидер рынка

Компания 53-летнего бизнесмена менее чем за 10 лет стала лидером в мире по производству элементов аккумуляторов для электрокаров. Согласно данным SNE Research, мировые продажи аккумуляторов для электромобилей выросли более чем вдвое за первые пять месяцев 2021 года в сравнении с прошлым годом. При этом на CATL приходится наибольшая доля рынка – 31,2%. Китайская ассоциация легковых автомобилей сообщила, что продажи нового вида автомобилей в стране выросли на 9,8% в 2020 году до 1,1 миллиона единиц.

Интересно Уоррен Баффет потерял 18 миллиардов долларов из-за одной ошибки: при чем здесь Apple

Эксперты Bloomberg прогнозируют, что глобальный рост продаж гиганта и в дальнейшем будет продолжаться благодаря выгоде от эффекта масштаба, стабильной базе клиентов и конкурентности в расходах на поставку. С момента выхода CATL на биржу в 2018 году акции компании выросли в цене более чем в 20 раз. Только с начала текущего года ценные бумаги китайского гиганта подорожали на 55%. Для такого стремительного роста есть несколько причин:

  • новая волна спроса на электромобили
  • "зеленая" политика государств,
  • уменьшение расходов.

Эффект масштаба

Это изменение издержек производства на единицу продукции в результате увеличения объемов производства. Рассматривается в долгосрочном периоде.

Кроме Tesla клиентами CATL является BMW AG и Volkswagen AG. По данным Yahoo! Finance, сейчас акции CATL стоят почти 546 долларов за актив. В пятницу цена упала на 2,4%.

Актуальная цена акций CATL на бирже / Инфографика Yahoo! Finance