Ілон Маск написав, що відправить Dogecoin на Місяць: криптовалюта вже злетіла в ціні
Ілон Маск, який став дуже впливовим на ринках активів, вкотре підняв ціну чергової криптовалюти своїм твітом. Що ж такого написав Ілон Маск, читайте далі.
Джерело:24 канал
Глава SpaceX Ілон Маск 1 квітня написав про плани компанії у своєму твітері. Американські ЗМІ вже припустили, що це може бути першоквітневим жартом.
Важливо Втратив 10 мільярдів: чому фонд Archegos зазнав краху та що це означає для ринку
SpaceX збирається відправити буквальний Dogecoin на буквальний Місяць,
– написав Маск.
Як відреагував Dogecoin
Криптовалюта Dogecoin одразу стрімко виросла в ціні. Станом на 14:48 її ціна сягнула 0,06789 долара, що на 25% більше, ніж день назад, за даними Libertex.
Акції Dogecoin за останній тиждень / Інфографіка Libertex
Жарт чи ні
Слова Маска "до Місяця" сприйняли неоднозначно. Хтось вважає, що йшлося про те, що ціна стрімко зросте. Інші ж пожартували, що на Місяць полетить справжня монета Dogecoin. Щоправда, такі криптовалюти, як Dogecoin, існують лише у цифровому вигляді.
Як Ілон Маск впливає на Dogecoin
- У лютому Ілон Маск опублікував декілька дописів у твіттері зі згадкою про криптовалюту Dogecoin. Спершу він оприлюднив фото ракети-носія Falcon 9, а у відповідях написав слово Doge. Після цього вартість Dogecoin за 15 хвилин виросла на 19%, а за годину – на 76%.
- Після цього Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США розпочала розслідування щодо засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска.
Поділитися новиною