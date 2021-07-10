Ілон Маск, якого обрали генеральним директором Dogecoin в жартівливому опитуванні в твіттер, попередив про обмеження щодо біткойна та Ethereum, додавши, що ці монети є "повільними з високими витратами".

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Ілон Маск обирає Dogecoin

Маск зазначив, що Doge збільшує швидкість транзакцій базового рівня та мінімізує трансакційні витрати з біржами, які де-факто є вторинним рівнем. Щодо біткойна та Ethereum мільярдер сказав наступне: "вони на шляху до багаторівневої системи транзакцій, але швидкість транзакцій базового рівня низька, тоді як їхня вартість висока".

Є надія, що біткойн за допомогою своєї мережі, орієнтованої на платежі, і недавнього оновлення під назвою Taproot зможе розв'язувати деякі проблеми з масштабуванням, в той час, як Ethereum, друга за величиною криптовалюта у світі, перебуває у розпалі довгоочікуваного оновлення, яке, за прогнозами, буде тривати протягом багатьох років.

Маск, як завжди, повідомив про свої думки щодо криптовалют у твіттер. Цього разу він відповів на допис криптоінвестора Метта Воллеса, який написав, що скоро буде оновлення Dogecoin. На думку прихильника монети-жарту, це допоможе їй стати найпопулярнішою валютою у світі. У травні таку ж ідею пропонував сам Маск. Бізнесмен стверджував, що це допоможе Dogecoin стати валютою Землі та перемогти біткойн.

З початку 2021 року вартість Dogecoin побила кілька історичних рекордів. Спочатку ціна зростала на хвилі біржових мемів у січні, пізніше з'явилася безсистемна спільнота на чолі з Ілоном Маском, яка припускала, що врешті-решт криптовалюта-жарт буде конкурувати з біткойном та Ethereum.

Що відбувається з Dogecoin

Генеральний директор Tesla, який своїми твітами про біткойн та інші віртуальні валюти відштовхнув більшу частину їхніх прихильників, раніше зазначав, що не варто серйозно сприймати його коментарі щодо Doge. Проте, з того моменту він почав набагато активніше підтримувати саме цю цифрову монету.

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Наприклад, він заявляв, що відправить Dogecoin на Місяць з допомогою іншого свого дітища – SpaceX. При цьому Tesla все ще володіє біткойнами вартістю понад 1 мільярд доларів. Виробник електромобілів придбав цифрові монети на початку 2021 року. Далі – більше. Маск зізнався, що особисто володіє Dogecoin.

Протягом кількох останніх тижнів вартість криптовалюти-жарту стрімко падала. Головна причина – непостійні інвестори в пошуках наступного популярного активу втратили інтерес до цієї цифрової монети. Ще одна істотна зміна – ціна Dogecoin не змінилася відразу після твіта Ілона Маск. Хоча раніше дописи мільярдера регулярно ставали причиною істотних змін на крипторинку. За останній місяць ця цифрова монета подешевшала на 30%, але її падіння пришвидшилося після появи нової криптовалюти під назвою Tiger King. Ця монета злетіла в ціні відразу на 1000%.

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