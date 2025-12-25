Покупать можно, расплачиваться –нет: в России будут жестко контролировать рынок криптовалют
- Центральный банк России запретил использовать криптовалюты как платежное средство, разрешая только их покупку и продажу через контролируемых посредников.
- Новые правила включают жесткую классификацию инвесторов, ограничивая неквалифицированных участников в выборе активов и лимита на операции до 300 тысяч рублей в год.
Центральный банк России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Их нельзя будет использовать как платежное средство, поэтому таким образом власти фиксируют контроль над цифровыми активами.
Как в России будут контролировать крипторынок?
Новые правила встраивают криптовалютный рынок в жесткую систему валютного и финансового надзора, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Согласно документу, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями. Их разрешается покупать и продавать, однако расплачиваться ими на территории России запрещено, что закрепляет монополию рубля во внутреннем обращении. Так криптоактивы окончательно лишили какой-либо функции альтернативных денег.
Оборот криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников – биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.
Концепция также вводит жесткую классификацию инвесторов. "Квалифицированные" участники рынка получают относительную свободу действий, за исключением операций с анонимными криптовалютами. "Неквалифицированные" инвесторы ограничиваются перечнем наиболее ликвидных активов и лимитом в 300 тысяч рублей в год.
Хотя трансграничные операции разрешены, (переводы за пределы России), это обязательно надо декларировать перед налоговыми органами.
В итоге предложенная модель не либерализует рынок цифровых активов, а консервирует его в рамках жесткого контроля. Усиление барьеров и ограничения для инвесторов будут сдерживать легальный внутренний спрос и могут только укрепить нелегальные каналы обращения криптовалют в России,
– сообщили в разведке.
Новости рынка криптовалют в мире
Bitcoin остается лидером криптовалют с рыночной капитализацией, а Ethereum занимает второе место. В десятку лидеров по рыночной капитализации также входят Tether, XRP, BNB, Solana, USDC, TRON, Dogecoin и Cardano.
Республика Маршалловы острова запустила программу универсального базового дохода в криптовалюте, с выплатами в 200 долларов США ежеквартально. Финансирование программы осуществляется через трастовый фонд, созданный по соглашению с США.
Китай стал одним из лидеров по майнингу биткойна, несмотря на запрет 4 года назад, благодаря дешевому электричеству и росту количества дата-центров. Китай вернулся на третье место на мировом рынке майнинга с долей 14%.
Дональд Трамп заявил о намерении превратить США в криптостолицу мира, чтобы опередить Китай. Трамп объявил о начале работы по развитию криптоотрасли.