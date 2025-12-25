Покупать можно, расплачиваться –нет: в России будут жестко контролировать рынок криптовалют

Центральный банк России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Их нельзя будет использовать как платежное средство, поэтому таким образом власти фиксируют контроль над цифровыми активами.

Как в России будут контролировать крипторынок?

Новые правила встраивают криптовалютный рынок в жесткую систему валютного и финансового надзора, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Согласно документу, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями. Их разрешается покупать и продавать, однако расплачиваться ими на территории России запрещено, что закрепляет монополию рубля во внутреннем обращении. Так криптоактивы окончательно лишили какой-либо функции альтернативных денег.

Оборот криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников – биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.

Концепция также вводит жесткую классификацию инвесторов. "Квалифицированные" участники рынка получают относительную свободу действий, за исключением операций с анонимными криптовалютами. "Неквалифицированные" инвесторы ограничиваются перечнем наиболее ликвидных активов и лимитом в 300 тысяч рублей в год.

Хотя трансграничные операции разрешены, (переводы за пределы России), это обязательно надо декларировать перед налоговыми органами.

В итоге предложенная модель не либерализует рынок цифровых активов, а консервирует его в рамках жесткого контроля. Усиление барьеров и ограничения для инвесторов будут сдерживать легальный внутренний спрос и могут только укрепить нелегальные каналы обращения криптовалют в России,

– сообщили в разведке.

