Какие валюты лидируют по рыночной капитализации?

По последним данным Digitcoin, в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации традиционно лидирует Bitcoin (BTC), передает 24 Канал.

Рыночная капитализация самой популярной криптовалюты составляет более 2 триллионов долларов, а цена за монету по состоянию на момент написания текста составляет более 101 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap.

Что показывает рейтинг по рыночной капитализации: такой список означает общую стоимость монет криптовалюты, которые сейчас находятся в обращении. Таким образом, чем выше рыночная капитализация, тем больший показатель масштаба криптовалюты на рынке.

На втором месте находится Ethereum (ETH), то есть эфир, с капитализацией в более 403 миллиарда долларов. Цена ориентировочно составляет 3,3 тысячи долларов.

Третье место принадлежит Tether (USDT) с капитализацией в более 183 миллиардов долларов. Цена монеты привязана к доллару, поэтому колеблется ориентировочно от 0,99 до 1 доллара.

Четвертое место – XRP (XRP) с капитализацией в 133,77 миллиарда долларов. Стоимость за монету более 2 долларов.

BNB (BNB) занимает пятое место с ценой за монету в почти 967 долларов. Рыночная капитализация составляет 130,80 миллиардов долларов.

На шестом месте – Solana (SOL) с капитализацией в почти 87 миллиардов долларов. Цена за монету – 157,5 доллара.

Седьмое место – USDC (USDC) (более 75 миллиардов долларов). Ситуация по цене за монету, как и с криптовалютой Tether, где стоимость привязана к доллару.

Восьмое место принадлежит TRON (TRX) с 27 миллиардами долларов капитализации. Монета валюты всего стоит 0,28 доллара.

Девятое место – Dogecoin (DOGE) с капитализацией в 25 миллиардов долларов. Стоимость монеты составляет 0,16 доллара.

Замыкает рейтинг на десятом месте по рыночной капитализации Cardano (ADA) с 19,50 миллиардами долларов рыночной капитализации. Цена криптовалюты за монету – 0,55 доллара.

