Какие валюты лидируют по рыночной капитализации?
По последним данным Digitcoin, в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации традиционно лидирует Bitcoin (BTC), передает 24 Канал.
Читайте также Биткойн резко потерял позиции: до какой цены валюта может опуститься и ожидать ли медвежью фазу
Рыночная капитализация самой популярной криптовалюты составляет более 2 триллионов долларов, а цена за монету по состоянию на момент написания текста составляет более 101 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap.
Что показывает рейтинг по рыночной капитализации: такой список означает общую стоимость монет криптовалюты, которые сейчас находятся в обращении. Таким образом, чем выше рыночная капитализация, тем больший показатель масштаба криптовалюты на рынке.
- На втором месте находится Ethereum (ETH), то есть эфир, с капитализацией в более 403 миллиарда долларов. Цена ориентировочно составляет 3,3 тысячи долларов.
- Третье место принадлежит Tether (USDT) с капитализацией в более 183 миллиардов долларов. Цена монеты привязана к доллару, поэтому колеблется ориентировочно от 0,99 до 1 доллара.
- Четвертое место – XRP (XRP) с капитализацией в 133,77 миллиарда долларов. Стоимость за монету более 2 долларов.
- BNB (BNB) занимает пятое место с ценой за монету в почти 967 долларов. Рыночная капитализация составляет 130,80 миллиардов долларов.
- На шестом месте – Solana (SOL) с капитализацией в почти 87 миллиардов долларов. Цена за монету – 157,5 доллара.
- Седьмое место – USDC (USDC) (более 75 миллиардов долларов). Ситуация по цене за монету, как и с криптовалютой Tether, где стоимость привязана к доллару.
- Восьмое место принадлежит TRON (TRX) с 27 миллиардами долларов капитализации. Монета валюты всего стоит 0,28 доллара.
- Девятое место – Dogecoin (DOGE) с капитализацией в 25 миллиардов долларов. Стоимость монеты составляет 0,16 доллара.
- Замыкает рейтинг на десятом месте по рыночной капитализации Cardano (ADA) с 19,50 миллиардами долларов рыночной капитализации. Цена криптовалюты за монету – 0,55 доллара.
Что происходило с ценой Bitcoin?
Недавно самая популярная валюта обвалилась до показателя, что ниже анид 100 тысяч долларов. Это произошло впервые с июня этого года. Впрочем впоследствии стоимость биткойна восстановилась до более 101 тысячи долларов.
Такое падение могло быть следствием котировок компании, связанных с майнингом. Инвесторы зафиксировали убытки, а интерес к сектору снизился.
Как спрогнозировал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, если на рынке в дальнейшем будет продолжаться тенденция на спад, то потенциал падения Bitcoin может даже составлять 70 – 75 тысяч долларов за монету. Но это не отменяет того, что потом валюта может восстановиться.