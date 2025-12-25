На что повлияет рост НДС в России?

Сейчас в России только растет бюджетный дефицит. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться и дальше, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".

Заметим, что дефицит бюджета России в этом году будет больше, чем ожидалось. Согласно прогнозам, он достигнет 5,7 триллиона рублей.

Несмотря на попытки Кремля закрыть бюджетный дефицит из-за повышения НДС, ситуация может кардинально ухудшиться, сообщает СВРУ.

Ведь результатом роста налога станут:

усиление инфляционного давления;

уменьшение поступлений от акцизов и пошлин из-за снижения уровня внутреннего спроса;

снижение доходов предприятий.

Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,

– сообщила разведка.

К тому же, вероятно, что именно из-за повышения НДС, Центробанку России придется удерживать высокую учетную ставку. Это продлится, как минимум, несколько кварталов.

Кроме этого, предварительные расчеты уже показали "провал" такого решения. Ведь доходы от НДС в России будут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидалось.

Важно! После повышения, НДС в России будет одним из крупнейших в мире.

Что происходит в экономике России сейчас?