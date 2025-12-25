На что повлияет рост НДС в России?

Сейчас в России только растет бюджетный дефицит. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться и дальше, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".

Читайте также Кризис на минимум 2 десятилетия: Москва опубликовала новый прогноз бюджета

Заметим, что дефицит бюджета России в этом году будет больше, чем ожидалось. Согласно прогнозам, он достигнет 5,7 триллиона рублей.

Несмотря на попытки Кремля закрыть бюджетный дефицит из-за повышения НДС, ситуация может кардинально ухудшиться, сообщает СВРУ.

Компанія ONUR GROUP прагне забезпечити Україні енергетичну незалежність, тому інвестує 450 мільйонів доларів в сонячні та вітрові електростанції, завдяки яким до 2030 року вдасться генерувати понад 690 МВт енергії.

Ведь результатом роста налога станут:

  • усиление инфляционного давления;
  • уменьшение поступлений от акцизов и пошлин из-за снижения уровня внутреннего спроса;
  • снижение доходов предприятий.

Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,
– сообщила разведка.

К тому же, вероятно, что именно из-за повышения НДС, Центробанку России придется удерживать высокую учетную ставку. Это продлится, как минимум, несколько кварталов.

Кроме этого, предварительные расчеты уже показали "провал" такого решения. Ведь доходы от НДС в России будут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидалось.

Важно! После повышения, НДС в России будет одним из крупнейших в мире.

Что происходит в экономике России сейчас?

  • Москва рассматривает несколько вариантов изменений в бюджете в течение следующих лет. Однако, уже сейчас понятно, что бюджетный дефицит там будет еще примерно 2 десятилетия. По лучшим прогнозам, он достигнет – 21,6 триллиона рублей (то есть, 2,9% от ВВП) в 2042 году. Но есть и значительно худший вариант. По одному из сценариев, дефицит бюджета России может составить – 54,7 триллиона рублей (или же – 8,4% ВВП).

  • Нефтегазовые доходы России снижаются. Этому способствуют санкции. Напомним, еще осенью США ввели ограничения против двух нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла". Это сильно ударили по экспорту российской нефти.