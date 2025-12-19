Что известно о выплатах на Маршалловых островах?

Первые выплаты уже были осуществлены. Это произошло в конце ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Ежеквартальные выплаты в размере 200 долларов США будут предлагаться через стейблкоин или традиционную валюту в рамках схемы, разработанной для облегчения давления на стоимость жизни в тихоокеанской стране,
– отмечает издание.

Известно, что ноябрьские выплаты можно было получить:

  • на счет в банке;
  • чеком;
  • через цифровой кошелек криптой.

Сейчас утверждено, что эта помощь будет составлять:

  • 200 долларов ежеквартально;
  • или 800 долларов – в год.

Что известно о схеме UBI:

  • она финансируется трастовым фондом, который создан благодаря соглашению с США;
  • таким образом, Маршалловы острова получают частичную компенсацию за ядерные испытания.

Обратите внимание! Сейчас фонд имеет активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов. США должны выделить еще 500 миллионов – до 2027 года.

Какой стейблкоин используют на Маршалловых островах?

Власти Маршалловых островов сейчас используют стейблкоин USDM1. Он привязан именно к американскому доллару, сообщает СoinDesk.

USDM1 – это суверенная облигационная бумага, номинированная в долларах США, полностью обеспечена краткосрочными казначейскими векселями США. Облигация распространяется через платформу Stellar Disbursement,
– отмечает издание.

Важно! Деньги, в этом случае, поступают на специальный цифровой кошелек, созданный правительством – Lomalo.

Что важно знать о Маршалловых островах?

  • Маршалловы острова это архипелаг в Тихом океане. Он находится недалеко от Австралии. Согласно последним данным, там проживает примерно – 42 000 человек.

  • Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол сказал, что указанные выплаты являются частью системы социальной защиты. Дело в том, что сейчас страна сталкивается с рядом проблем. В частности, ростом цен и уменьшением количества населения.