Почему Трамп решил развивать крипту в США?

Трамп говорит, что, если США не будут развивать отрасль криптовалюты, этим займется Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы значительно опережаем Китай. Но если мы не разовьем криптовалюту правильно, это сделает Китай. Они уже начинают и хотят сделать больше.

Заявление Трампа прозвучало после снижения стоимости биткойна, которое произошло накануне. Американский президент также отметил, что работа по развитию криптоотрасли началась.

Мы превращаем США в биткойн-сверхдержаву, криптостолицу мира,

– сказал Трамп.

Что происходит на рынке криптовалют сейчас?

Недавно биткойн падал до 99 908 долларов. Впоследствии он несколько восстановился, отмечает Finance.yahoo. Падение биткойна было ниже психологической отметки, которая установлена 23 июня 2025 года.

Такое снижение биткойна является продолжением тенденций, которые возникли после обвала 10 октября. Напомним, тогда из криптоиндустрии было выведено 19 миллиардов долларов.

Интересно! На момент написания статьи, по данным investing.com, биткоин стоит – 103 340 долларов.