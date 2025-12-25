Купувати можна, розплачуватися – ні: в Росії жорстко контролюватимуть ринок криптовалюти
- Центральний банк Росії заборонив використовувати криптовалюти як платіжний засіб, дозволяючи лише їх купівлю та продаж через контрольованих посередників.
- Нові правила включають жорстку класифікацію інвесторів, обмежуючи некваліфікованих учасників у виборі активів та ліміту на операції до 300 тисяч рублів на рік.
Центральний банк Росії розробив концепцію регулювання ринку криптовалют. Їх не можна буде використовувати як платіжний засіб, тому таким чином влада фіксує контроль над цифровими активами.
Як у Росії контролюватимуть крипторинок?
Нові правила вбудовують криптовалютний ринок у жорстку систему валютного та фінансового нагляду, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Дивіться також Подарунок для росіян під ялинку: Путін ухвалив важливі зміни
Згідно з документом, цифрові валюти та стейблкоїни визнаються валютними цінностями. Їх дозволяється купувати й продавати, проте розплачуватися ними на території Росії заборонено, що закріплює монополію рубля у внутрішньому обігу. Так криптоактиви остаточно позбавили будь-якої функції альтернативних грошей.
Обіг криптовалют дозволяється виключно через контрольованих посередників – біржі, брокерів і довірчих керуючих. Для депозитаріїв та обмінників запроваджується окремий режим регулювання.
Концепція також вводить жорстку класифікацію інвесторів. "Кваліфіковані" учасники ринку отримують відносну свободу дій, за винятком операцій з анонімними криптовалютами. "Некваліфіковані" інвестори обмежуються переліком найбільш ліквідних активів і лімітом у 300 тисяч рублів на рік.
Хоча транскордонні операції дозволені, (перекази за межі Росії), це обов’язково треба декларувати перед податковими органами.
У підсумку запропонована модель не лібералізує ринок цифрових активів, а консервує його в межах жорсткого контролю. Посилення бар’єрів й обмеження для інвесторів стримуватимуть легальний внутрішній попит і можуть лише зміцнити нелегальні канали обігу криптовалют у Росії,
– повідомили у розвідці.
Новини ринку криптовалют у світі
Bitcoin залишається лідером криптовалют з ринковою капіталізацією, а Ethereum займає друге місце. У десятку лідерів за ринковою капіталізацією також входять Tether, XRP, BNB, Solana, USDC, TRON, Dogecoin та Cardano.
Республіка Маршаллові острови запустила програму універсального базового доходу в криптовалюті, з виплатами у 200 доларів США щоквартально. Фінансування програми здійснюється через трастовий фонд, створений за угодою зі США.
Китай став одним із лідерів з майнінгу біткойна, попри заборону 4 роки тому, завдяки дешевій електриці та зростанню кількості дата-центрів. Китай повернувся на третє місце на світовому ринку майнінгу з часткою 14%.
Дональд Трамп заявив про намір перетворити США на криптостолицю світу, щоб випередити Китай. Трамп оголосив про початок роботи з розвитку криптогалузі.