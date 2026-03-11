Французский гигант покупает украинский банк, чтобы укрепить свои позиции

В среду, 10 марта, Credit Agricole сообщил о решении приобрести украинский банк "Львов". Сделка является частью стратегии французского гиганта по поддержке восстановления экономики Украины, пострадавшей из-за войны с Россией.

Что известно о покупке банка "Львов"?

Кроме того, это позволит Credit Agricole Ukraine укрепить позиции на Западе страны, в сегменте малого и среднего бизнеса, а также в сельскохозяйственном секторе. Детали передает Reuters.

Французский банк не раскрыл сумму сделки. Завершить ее планируют до середины 2026 года – после получения регуляторных разрешений от Нацбанка Украины и Антимонопольного комитета.

Соглашение полностью соответствует стратегии Credit Agricole Ukraine по поддержке украинской экономики в долгосрочной перспективе и его амбициям играть ключевую роль в восстановлении Украины,

– говорится в сообщении банка.

Напомним, ранее журнал Global Finance опубликовал свой ежегодный рейтинг из 100 самых безопасных банков мира. Интересно, что французский Credit Agricole занял 61 позицию.

К слову, банк "Львов" – это украинский банк с главным офисом во Львове и более 37 тысячами розничных клиентов и 8 400 клиентов малого и среднего бизнеса.



Он предлагает финансирование на развитие, пополнение оборотного капитала, рефинансирование и проекты по энергоэффективности, а также полный спектр депозитных и платежных услуг.

