Что известно о решении ВРУ, по польскому банку?
Разрешение на работу польского банка регулируется Законом "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине", сообщается на сайте ВРУ.
Важно! Bank Gospodarstwa Krajowego это единственный польский банк, контролируемый государством.
Реализация Соглашения будет способствовать ускорению восстановления Украины, развитию финансового и инвестиционного сотрудничества с Польшей, а также привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов экономического развития,
– указывается на сайте украинского правительства.
Благодаря этому соглашению, украинское правительство, государственные и частные учреждения смогут получать техническую или финансовую помощь в виде:
- займов;
- и других финансовых инструментов.
В частности, таким образом будет осуществляться поддержка экспорта через гранты. К тому же это важный шаг для воплощения проектов, которые должны способствовать восстановлению и развитию украинского государства.
Заметим, что реализация этого Закона не потребует дополнительных расходов из украинского государственного бюджета. К тому же принятие такого решения готовилось еще в прошлом году, сообщил бывший заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.
Речь идет о поддержке экспорта, гранты или гарантии для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины. Эти проекты будут определены в сотрудничестве между Правительством Украины, Правительством Польши и банком.
Обратите внимание! Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект этого закона еще на заседании 3 февраля 2026 года. Тогда же было рекомендовано вынести инициативу на рассмотрение ВРУ.
Что важно знать о принятии решения, по Bank Gospodarstwa Krajowego?
Bank Gospodarstwa Krajowego государственный банк развития Польши. Сейчас это финучреждение сотрудничает с польским правительством и международными финансовыми институтами. Например, BGK получает поддержку от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Еще в июле 2025 года BGK подписал письма о намерениях. Благодаря этому, было разрешено предоставлять займы польским предпринимателям для инвестиций, связанных с восстановлением Украины.