Что известно о решении ВРУ, по польскому банку?

Разрешение на работу польского банка регулируется Законом "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине", сообщается на сайте ВРУ.

Важно! Bank Gospodarstwa Krajowego это единственный польский банк, контролируемый государством.

Реализация Соглашения будет способствовать ускорению восстановления Украины, развитию финансового и инвестиционного сотрудничества с Польшей, а также привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов экономического развития,

– указывается на сайте украинского правительства.

Благодаря этому соглашению, украинское правительство, государственные и частные учреждения смогут получать техническую или финансовую помощь в виде:

займов;

и других финансовых инструментов.

В частности, таким образом будет осуществляться поддержка экспорта через гранты. К тому же это важный шаг для воплощения проектов, которые должны способствовать восстановлению и развитию украинского государства.

Заметим, что реализация этого Закона не потребует дополнительных расходов из украинского государственного бюджета. К тому же принятие такого решения готовилось еще в прошлом году, сообщил бывший заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Виктор Довгань Региональный директор Budimex в Украине Речь идет о поддержке экспорта, гранты или гарантии для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины. Эти проекты будут определены в сотрудничестве между Правительством Украины, Правительством Польши и банком.

Обратите внимание! Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект этого закона еще на заседании 3 февраля 2026 года. Тогда же было рекомендовано вынести инициативу на рассмотрение ВРУ.

Что важно знать о принятии решения, по Bank Gospodarstwa Krajowego?