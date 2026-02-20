Какие банки стали банкротами в 2026 году?

НБУ отнес АО "МОТОР-БАНК" к категории неплатежеспособных. Это подтверждено решением №48-рш/БТ, сообщает Нацбанк.

А, согласно решению № 49-рш/БТ, к неплатежеспособным теперь относится банк – АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК".

Акции этих учреждений принадлежат:

АО "МОТОР-БАНК" – 100 акций принадлежат государству Украина, если опираться на решение Высшего антикоррупционного суда 2024 года;

АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" – 88,9% принадлежат украинскому государству, отмечает Нацбанк.

Банк не относится к категории системно важных, а его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 февраля 2026 года, поэтому его отнесение к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины,

– прокомментировал ситуацию, по каждому из финучреждений Нацбанк.

То есть, оба банка не являются системно важными. Соответственно, потрясений банковского сектора – не ожидается.

Заметим, что решение отнести оба банка к проблемным НБУ принял еще 16 декабря 2025 года. Такие изменения были утверждены на основе рисковой деятельности. Как известно, регулятор зафиксировал нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала у обоих учреждений.

Важно! НБУ установил минимальное значение для регулятивного капитала на уровне – 200 миллионов гривен.

Когда эти банки признавали неплатежеспособными, их регулятивные капиталы составляли:

в АО "МОТОР-БАНК" – регулятивный капитал фиксировался на уровне – 173 миллиона гривен;

АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" – 73 миллиона гривен.

Вернут ли деньги вкладчиками этих банков?