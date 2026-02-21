Какие банки считают самыми надежными в мире?
Журнал Global Finance уже опубликовал свой ежегодный рейтинг. Какие организации возглавили список и что о них известно – читайте в материале.
Глобальный банковский сектор сейчас работает в условиях повышенной неопределенности – экономики штормит из-за тарифной политики США, а жесткая конкуренция заставляет финансовые учреждения пересматривать свои стратегии и бизнес-модели. Однако это не помешало экспертам создать рейтинг из 100 самых надежных банков в мире за 2025 год.
- №1 – Кредитное учреждение для восстановления, KFW (Германия)
На первом месте оказался государственный банк немецкого правительства. Он является лидером среди банков, способствующих экономическому развитию страны, а также Европы и мира.
По данным украинского Минфина, сфера деятельности KfW – это поддержка малого и среднего бизнеса, строительство и энергосбережение, охрана окружающей среды, финансирование социальной инфраструктуры (водоснабжение, энергоснабжение, образование, здравоохранение), экспортное и проектное финансирование и тому подобное.
- №2 – Zuercher Kantonalbank (Швейцария)
- №3 – BNG Bank (Нидерланды)
- №4 – Landwirtschaftliche Rentenbank (Германия)
- №5 – L-Bank (Германия)
- №6 – Nederlandse Waterschapsbank (Нидерланды)
- №7 – Kommunalbanken (Норвегия)
- №8 – Basler Kantonalbank (Швейцария)
- №9 – NRW.BANK (Германия)
- №10 – Swedish Export Credit Corporation (Швеция)
Важно! Рейтинг не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию ценных бумаг.
Что стоит знать о банках в Украине?
Напомним, несмотря на войну и высокие риски для бизнеса доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках постепенно уменьшается: с почти 40% в 2023 году до 14% в 2026 году.
Эксклюзивно для 24 Канала директор по управлению рисками и член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова отметила положительную динамику во всех сегментах рынка, а основой стабилизации назвала финансовую помощь от международных партнеров.
И хотя в конце января Нацбанк пересмотрел учетную ставку и впервые за полтора года снизил ее до 15%, гривневые депозиты, вероятно, останутся достаточно выгодными для украинцев в ближайшее время, рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.