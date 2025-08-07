Как выросли фондовые рынки?

Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили по 0,2%, в то время, как европейские фондовые рынки выросли на 0,5%. Азиатские биржи завершили торги ростом на 0,9% – это максимальное дневное увеличение за две недели, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также США ввели дополнительные тарифы из-за импорта российской нефти: как отреагировали в Индии

Цены на нефть также пошли вверх после пятикратного снижения – самого продолжительного с мая. Это произошло на фоне внимания инвесторов к действиям США, направленных на ограничение торговли российской нефтью.

Важно! Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта – до 4,25%. При этом доллар снижается пятый день подряд.

Что известно о новых пошлинах Трампа?

Инвесторы позитивно восприняли заявление Трампа о том, что компании, которые производят товары в США, будут освобождены от новых пошлин. Это несколько снизило опасения относительно потенциальных сбоев в глобальных цепочках поставок.

В определенной степени такой результат можно расценивать как облегчение. Наибольшие опасения вызвало именно немедленное введение пошлин,

– написали в аналитической записке эксперты Morgan Stanley.

В среду вечером Трамп заявил о намерении ввести "примерно 100-процентный тариф на микросхемы и полупроводники".

Но если вы строите производство в США, то никаких сборов не будет,

– добавил Трамп.

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как генеральный директор Apple Тим Кук представил в Белом доме совместно с Трампом план инвестиций в американскую экономику объемом 100 миллиардов долларов.

Важно! Трамп заявил, что планирует на следующей неделе провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке способствовать установлению мира между двумя странами.

Один из самых жестких тарифов Трампа также вступил в силу в отношении Швейцарии, после того, как очередная попытка швейцарской стороны убедить Белый дом отказаться от повышения ставок провалилась.