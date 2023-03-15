В среду, 15 марта, на Швейцарской фондовой бирже ценные бумаги Credit Suisse продемонстрировали самый большой спад за один день. Акции подешевели почти на 30%.

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Резкий обвал Credit Suisse на рынке

Главная причина столь стремительного обесценивания акций швейцарского банка – отказ его главного инвестора от предоставления дополнительной финансовой помощи.

Этим акционером является Саудовская Аравия. Глава центрального банка страны с Ближнего Востока уже прокомментировал ситуацию.

Мы не можем, потому что превысим порог на 10%. Это вопрос регулирования,

– объяснил это решение Аммар Аль-Худайри.

Реакция Credit Suisse

Руководство швейцарского банка заявило, что пока не планирует обращаться к государству за помощью. По словам главы совета директоров, Credit Suisse Group AG имеет мощный баланс. Соответствующее заявление он сделал на финансовой конференции в Саудовской Аравии.

Интересно, что буквально за день до этого известный инвестор и автор книги "Богатый папа. Бедный папа" Роберт Кийосаки сообщил Что именно Credit Suisse может в будущем прекратить свое существование. По его словам, этот банк может стать следующим после крушения трех финансовых учреждений в США.