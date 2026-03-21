Цены на нефть меняются каждый час: реально ли заработать на колебаниях на топливном рынке

Цены на нефть зависят от ряда факторов, в частности политической ситуации. Так, стоимость продукта за баррель может меняться чуть ли не почасово, что создает новые возможности для трейдеров и инвесторов, чтобы дополнительно заработать.

Можно ли заработать на колебаниях цен на нефть?

О том, как мировая ситуация на топливном рынке может повлиять на доход, говорится на ресурсе ForexClub.

Так, на мировом рынке для поставок топливных продуктов фиксируют зависимость от начального ресурса нефти. В частности один из лучших способов заработать – изменения цен. Сделку можно провести по так называемому контракту на разницу цены энергоносителей (CFD).

Заметьте! Это возможность получить прибыль без прямой поставки или продажи нефти. Заработок заключается только в предварительной сделке, где определены цены энергоносителей.

В частности стоит учесть такие особенности мирового нефтяного рынка:

постоянное колебание котировок, что обеспечивает постоянный потенциал для получения прибыли;

торговля нефтью привязана к конкретным биржам, которые имеют собственный график работы;

рынок энергоносителей – срочный, там торгуются контракты с определенными сроками действия.

То есть именно они и влияют на стабильный доход от колебания цены на энергоносители. Если же разбирать возможный заработок на конкретном примере: средние колебания цен на нефть в 2 – 4 раза выше средних изменений котировок основных валютных пар и золота.

Обратите внимание! Котировки валютных пар – это цена одной валюты, выраженная в единицах другой. Первая валюта (базовая) покупается за вторую (котируемая).

Так, течение одного дня цены на нефть могут измениться от 2 до 10 долларов за баррель. Если этот показатель применить к краткосрочным сделкам и соответствующей торговле – для операций объемом 100 баррелей потенциал прибыли составляет 200 – 1000 долларов в сутки.

Впрочем важно знать, что для торговли нефтью так называемому продавцу нужно иметь на счету минимум 1% от стоимости контракта. Например, если продавать 100 баррелей по 75 долларов за один, то для сделки на счету трейдера должно быть минимум 75 долларов.

С учетом всех рисков, чтобы работать с контрактом на 100 баррелей на ресурсе советуют иметь от 1,5 тысячи долларов.

Важно! Так, для того, чтобы создать контракт стоит иметь минимум финансов, но чтобы сделка была удачной и безопасной – лучше иметь большую сумму на счету.

В то же время на ресурсе отметили, что современная цивилизация в большинстве зависит от основного источника топлива, поэтому и любые изменения в политике или экономике будут иметь существенное влияние на котировки и общую ситуацию с энергоносителями.

Какая страна зарабатывает на колебаниях цен на нефть больше всего?

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, в мире начался нефтяной кризис. Цены на ресурс и их стремительный рост вызвали повышение стоимости бензина и дизеля в странах Европы. Украина в частности имеет последствия для собственного топливного рынка.

А из-за того, что поставки нефти Ормузским проливом ограничили, для России сняли санкции с нефтяной отрасли. Так, государство зарабатывает на сложной ситуации с энергоносителями и на колебаниях мировых цен.

По материалу FT, Россия заработала 1,3 – 1,9 миллиарда долларов прибыли от поставок нефти. Речь идет о периоде блокирования Ормузского пролива. Ведь именно это создало спрос на нефтепродукты, которых Москва имеет достаточно.

Интересно! До полномасштабного вторжения в Украину и санкций, в 2021 году экспорт нефтепродуктов и сырой нефти из России составил 71 миллиард евро прибыли.

По предварительным подсчетам издания до конца марта Кремль может получить еще 3,3 – 4,9 миллиарда долларов. Это с учетом цены нефти Urals по 70 – 80 долларов за баррель.

И хотя такие значения не сравнить с выгодой России в довоенное время. Однако мировая ситуация с нефтью стала спасительной для экономики Кремля.

