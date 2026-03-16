Сколько Россия зарабатывает на росте цен на нефть?

Несмотря на рекордное за последние годы подорожание российской нефти, дисконт на Urals значительный. Поэтому реальная цена продажи барреля ниже. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

По данным Trading Economics, 13 марта цена на Urals подскочила до 93,58 доллара за баррель, что на 5% больше, чем днем ранее. За последний месяц цена на российскую нефть выросла на 66,48%.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Здесь даже вопрос не только в прайс-кэпе, который установлен для России. Здесь еще вопрос в дисконтах, которые считаются близкими к 30 долларам. То есть, если цена 90, реально продают по 60. Но все равно это лучше, чем было до всплеска цен.

Экономист напоминает, что средние цены на российскую нефть в ноябре 2025 года составляли 44 доллара за баррель, в декабре – 38 – 39 долларов, а в январе 2026-го – 41 доллар. Поэтому действующее подорожание несет выгоды для России.

Из-за войны США против Ирана в мире появляются риски нехватки ресурсов, добавляет Иван Ус. Этим может воспользоваться Россия, чтобы избавиться от западных санкций из-за войны в Украине.

США уже ослабили санкции против российской нефти на 30 дней. Странам разрешили покупать в России энергоресурсы, которые загрузили на танкеры до 12 марта. По оценкам, речь идет о 100 миллионах баррелей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала около 10 миллиардов долларов.

На днях Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства сообщил, что за февраль Россия заработала 9,5 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов. Это на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в январе.

Заметьте! Эксперт Иван Ус говорит, что рост цен является невыгодным для крупнейшего покупателя российской нефти – Китая. Поэтому хоть экономически Россия от подорожания выигрывает, политически ситуация может складываться не в ее пользу.

