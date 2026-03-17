Как партнеры ответили Трампу?

Партнеров, которые начали отказываться от такой идеи, Трамп назвал неблагодарными, сообщает Reuters.

Читайте также Куба и США могут заключить соглашение: Трамп назвал условие

О своем нежелании сейчас отправлять корабли уже сообщило несколько стран. В частности, Италия, Испания и Германия.

Фридрих Мерц Канцлер Германии Нам не хватает мандата от Организации Объединенных Наций, Европейского Союза или НАТО, которого требует Основной закон.

Мерц также добавил, что США и Израиль не консультировались с Германией, прежде чем атаковать Иран. Свое слово сказал и Трамп. Американский президент утверждает, что часть партнеров все же поддержала его инициативу.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Некоторые с большим энтузиазмом относятся к этому, а некоторые нет. Некоторые – это страны, которым мы помогали много-много лет. Мы защищали их от ужасных внешних источников, а они не были такими энтузиастами. И уровень энтузиазма для меня важен

Заметим, что, буквально, вчера американское правительство обвинило Иран в завышении цен на нефть. Глава торгового управления Белого дома Питер Наварро указал, что иранские действия приводили к созданию "террористической премии". Именно поэтому десятилетиями цена нефти была выше.

Обратите внимание! Как говорит Наварро, напряженность вокруг Ирана "добавляла" к цене нефти премию в размере от 5 до 15 долларов за баррель. Благодаря такой "надбавке" учитывались риски атак и сбоев при транспортировке через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

