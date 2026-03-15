Что дальше будет с ценами на нефть?
Президент США Дональд Трамп угрожал новыми ударами по нефтяному экспортному хабу Ирана на острове Харг, что вызвало дерзкий ответ Тегерана, о чем пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent и американскую нефть West Texas Intermediate уже резко выросли. Обе подскочили более чем на 40% только в этом месяце, достигнув самых высоких уровней с 2022 года.
Это произошло после того, как атаки США и Израиля на Иран заставили Тегеран остановить судоходство через Ормузский пролив – ключевой узел, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. В то же время Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны развернуть военные корабли для обеспечения безопасности стратегического шлюза.
В субботу США ударили по военным объектам на острове Харг. Иран быстро ответил атаками беспилотников на ключевой нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах.
Это означает эскалацию конфликта,
– отметили аналитики JP Morgan.
Кроме терминала Фуджейра в ОАЭ, критически важными и уязвимыми энергетическими узлами в регионе считаются экспортный терминал Рас-Таннура и нефтеперерабатывающие мощности Абкайк в Саудовской Аравии. Однако, как сообщил Reuters источник в индустрии, операции по погрузке нефти в Фуджейре возобновились.
Ожидается, что глобальные поставки нефти в марте упадут на 8 миллионов баррелей в день из-за нарушения судоходства. В то же время производители с Ближнего Востока сократили добычу минимум на 10 миллионов баррелей в день, по данным Международного энергетического агентства (IEA).
- На прошлой неделе МЭА согласилась выпустить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов стран-членов для борьбы с резким повышением цен.
- Япония планирует начать выпуск нефти в понедельник.
Обратите внимание! Администрация Трампа отвергла попытки союзников с Ближнего Востока начать дипломатические переговоры. В то же время Иран отверг возможность любого прекращения огня, пока продолжаются удары США и Израиля.
В то же время Соединенные Штаты ослабили санкции против нефти России. Вашингтон утвердил 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов.
Разрешение вступило в силу 12 марта. Оно будет действовать до полуночи 11 апреля (время по Вашингтону).
Сам Дональд Трамп заявил в NBC News, что санкции вернутся в действие, когда "кризис закончится".
Что еще известно о ситуации с нефтью?
- В то же время Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть в марте действительно будут высокими. Ожидается стоимость в более 100 долларов за баррель.
- Но уже в апреле средняя цена Brent составит 85 долларов за баррель.
- Но если перебои с потоками нефти будут продолжаться и в дальнейшем, то цены на нефть могут достичь высших пиков. Кроме того, они могут завершить год на более высоких уровнях.