Что происходит с ценами на нефть сейчас?
Нефть подорожала даже несмотря на падение уровня экспорта, сообщает Reuters.
Читайте также Urals по 93 доллара: российская нефть бьет рекорды, но дисконт "съедает" часть прибыли
Рост цен на эталоны, используемых для определения цены на миллионы баррелей ближневосточной сырой нефти, направляющейся в Азию, приводит к росту расходов для азиатских нефтеперерабатывающих заводов, заставляя их искать альтернативы или еще больше сокращать производство в ближайшие месяцы,
– указывает издание.
Как показали данные S&P Global Platts, в понедельник стоимость нефти с загрузкой в мае выросла до:
- в Дубае она оценивалась в рекордные 153,25 доллара за баррель;
- это превысило установленный ранее исторический максимум фьючерсов на нефть Brent, он составлял – 147,50 доллара за баррель.
Важно! Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году.
Фактически, премия Дубая к свопам составляла – 56,01 доллара за баррель. Для понимания, это почти треть стоимости сырой нефти.
Фьючерсы на оманскую сырую нефть достигли рекордной отметки – 147,79 доллара за баррель. Из-за этого, премия к дубайским свопам установилась на уровне 50,57 доллара за баррель.
Спотовые премии на сырую нефть из Америки и Африки выросли, поскольку азиатские НПЗ борются за поставки. Два трейдера заявили, что премии за бразильскую спотовую нефть марки Brent, поставляемую на рынке ICE, достигли рекордных 12 – 15 долларов за баррель, тогда как премии за западноафриканскую нефть, поставляемую с апреля на условиях франко-борт, выросли примерно на 1 доллар за баррель,
– сообщает издание.
Сколько стоят эталонные марки сейчас?
Как сообщает Trading Economics, цены на нефть 17 марта, в зависимости от марки следующие:
- Нефть марки Brent стоит – 103,60 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 96,76 доллара за баррель.
- Российская Urals – 93,86 доллара за баррель.
Какие еще изменения на нефтяном рынке произошли?
Экспорт сырой нефти с Ближнего Востока в страны Азии в марте снизился до 11,665 миллиона баррелей в день. Это на 32% меньше чем в аналогичный период 2025 года.
Ощутимо сократился уровень экспорта с Ближнего Востока именно из-за перекрытия Ормузского пролива. Для понимания, этим путем проходит пятая часть мировой нефти.