Где больше всего полезных ископаемых в Украине?
Считается, что "самой богатой" на полезные ископаемые является Донецкая область. Ресурсы этого региона оцениваются в ориентировочно – 3,8 триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Также значительный потенциал имеют такие области:
- Днепропетровская –ископаемые в целом оцениваются в 3,5 триллиона долларов;
- Луганская – 3,2 триллиона долларов.
Обратите внимание! Украина имеет более 111 миллиардов тонн полезных ископаемых. В целом они оцениваются в 14,8 триллиона долларов.
Данные Института геологии показывают, что в Донецкой области значительные запасы:
- каменного угля;
- известняков;
- сурьмяно-ртутных руд;
- доломита;
- огнеупорных глин и так далее.
Сейчас часть украинских полезных ископаемых находится под оккупацией России. Соответственно, эти ресурсы не могут быть использованы для улучшения экономической ситуации в Украине.
Каких полезных ископаемых имеет Украина больше всего?
Считается, что именно каменный уголь обеспечивает 62% от общей стоимости украинских ископаемых. Также значительная доля – 14% подпадает на железную руду.
Что еще известно о полезных ископаемых Украины?
На украинской территории значительные запасы руд. Более того, Украина занимает первое место по запасам некоторых из них в Европе. В частности, железных и урановых.
Украина имеет значительные запасы золота. Считается, что ориентировочно 3 тысячи тонн этого драгоценного металла спрятано в недрах. Больше всего золота на территории "Украинского щита".