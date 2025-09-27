Где больше всего полезных ископаемых в Украине?

Считается, что "самой богатой" на полезные ископаемые является Донецкая область. Ресурсы этого региона оцениваются в ориентировочно – 3,8 триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Читайте также Самая большая долларовая банкнота: за нее можно было бы купить трехкомнатную квартиру в Киеве

Также значительный потенциал имеют такие области:

Днепропетровская –ископаемые в целом оцениваются в 3,5 триллиона долларов;

Луганская – 3,2 триллиона долларов.

Обратите внимание! Украина имеет более 111 миллиардов тонн полезных ископаемых. В целом они оцениваются в 14,8 триллиона долларов.

Данные Института геологии показывают, что в Донецкой области значительные запасы:

каменного угля;

известняков;

сурьмяно-ртутных руд;

доломита;

огнеупорных глин и так далее.

Сейчас часть украинских полезных ископаемых находится под оккупацией России. Соответственно, эти ресурсы не могут быть использованы для улучшения экономической ситуации в Украине.

Каких полезных ископаемых имеет Украина больше всего? Считается, что именно каменный уголь обеспечивает 62% от общей стоимости украинских ископаемых. Также значительная доля – 14% подпадает на железную руду.

Что еще известно о полезных ископаемых Украины?