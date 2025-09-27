Почему подешевело золото?

Сейчас стоимость золота за унцию снизилась и составляет примерно – 3 739,42 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Потерял 14 миллионов, потому что "вложился в крипту": шокирующая афера на Житомирщине

Падение цены произошло, в частности, благодаря:

  • Сокращению еженедельных заявок на пособие по безработице в США.
  • Сыграло роль и ожидание ключевых данных об инфляции. Дело в том, что такая информация может повлиять на дальнейшие действия ФРС в коррекции процентных ставок.

Наибольшим краткосрочным риском для золота является более высокий, чем ожидалось, показатель PCE. Если инфляция неожиданно повысится, это может повысить доллар и временно негативно повлиять на золото,
– отметил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

Справка: PCE – индекс цен на личные потребительские расходы.

Какова стоимость банковского золота сейчас?

Перед выходными НБУ установил такую стоимость банковского металла:

  • непосредственно банковское золото – 4 956,08 гривны за грамм;
  • металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 941,21 гривны за грамм;
  • металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 906,52 гривны за грамм.

Как изменилась цена банковского золота в сентябре?

  • Как сообщает Нацбанк, по состоянию на 1 сентября, банковский металл (высокого качества) имел цену – 4 485,28 гривны за грамм. А уже 2 числа он достиг – 4 569,61 гривны за грамм.

  • Через неделю 8 сентября стоимость золота была ощутимо больше. Грамм этого драгоценного металла начал стоить – 4 658,50 гривны за грамм.

  • 15 числа произошел новый скачок. Золото достигло – 4 793,06 гривны за грамм.