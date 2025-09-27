Почему подешевело золото?

Сейчас стоимость золота за унцию снизилась и составляет примерно – 3 739,42 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Падение цены произошло, в частности, благодаря:

Сокращению еженедельных заявок на пособие по безработице в США.

Сыграло роль и ожидание ключевых данных об инфляции. Дело в том, что такая информация может повлиять на дальнейшие действия ФРС в коррекции процентных ставок.

Наибольшим краткосрочным риском для золота является более высокий, чем ожидалось, показатель PCE. Если инфляция неожиданно повысится, это может повысить доллар и временно негативно повлиять на золото,

– отметил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

Справка: PCE – индекс цен на личные потребительские расходы.

Какова стоимость банковского золота сейчас?

Перед выходными НБУ установил такую стоимость банковского металла:

непосредственно банковское золото – 4 956,08 гривны за грамм;

металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 941,21 гривны за грамм;

металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 906,52 гривны за грамм.

Как изменилась цена банковского золота в сентябре?