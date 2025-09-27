Почему подешевело золото?
Сейчас стоимость золота за унцию снизилась и составляет примерно – 3 739,42 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Потерял 14 миллионов, потому что "вложился в крипту": шокирующая афера на Житомирщине
Падение цены произошло, в частности, благодаря:
- Сокращению еженедельных заявок на пособие по безработице в США.
- Сыграло роль и ожидание ключевых данных об инфляции. Дело в том, что такая информация может повлиять на дальнейшие действия ФРС в коррекции процентных ставок.
Наибольшим краткосрочным риском для золота является более высокий, чем ожидалось, показатель PCE. Если инфляция неожиданно повысится, это может повысить доллар и временно негативно повлиять на золото,
– отметил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.
Справка: PCE – индекс цен на личные потребительские расходы.
Какова стоимость банковского золота сейчас?
Перед выходными НБУ установил такую стоимость банковского металла:
- непосредственно банковское золото – 4 956,08 гривны за грамм;
- металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 941,21 гривны за грамм;
- металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 906,52 гривны за грамм.
Как изменилась цена банковского золота в сентябре?
Как сообщает Нацбанк, по состоянию на 1 сентября, банковский металл (высокого качества) имел цену – 4 485,28 гривны за грамм. А уже 2 числа он достиг – 4 569,61 гривны за грамм.
Через неделю 8 сентября стоимость золота была ощутимо больше. Грамм этого драгоценного металла начал стоить – 4 658,50 гривны за грамм.
15 числа произошел новый скачок. Золото достигло – 4 793,06 гривны за грамм.