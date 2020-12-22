В сложной экономической ситуации, когда даже крупные компании несут убытки и люди теряют работу, многие задумываются об открытии собственного бизнеса.

О лучших идеях для бизнеса, который можно начать сегодня, читайте в материале Финансов 24.

Онлайн-образование

Сейчас наблюдается большой всплеск интереса к сфере онлайн-образования. Мало того, что учится из дома это удобно, в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, такой вариант получения образования становится чуть ли не единственным.

Полезно Как создать источник пассивного дохода: 5 полезных мобильных приложений

Подумайте, чему можете научить людей вы? Возможно, ваш талант уже готов приносить вам неплохой доход.

Но в сфере образования, как и во многих других, есть свои сложности. Помимо поиска клиентов, вам нужно подходящее помещение, откуда вы будете вести трансляцию, оборудование, а также потратить достаточно много времени на разработку программы обучения.

Вероятно, в начале пути ваши доходы будут совсем невысоки, пока вы не наберете постоянных клиентов, а первоначальные расходы все же понадобятся.

Интернет-магазин

Популярность интернет-магазинов на сегодняшний день зашкаливает – купить в интернете можно практически все что угодно. Однако и здесь можно найти свою нишу.

Но опять же изначально заработки будут не очень большими. Во-первых, вам необходимо будет приобретать товар, который вы хотите продавать, хранить его где-то. Кроме того расходы на продвижение и рекламу никто не отменял. В связи с этим есть риск на первоначальном этапе уйти в минус.

Блог или Youtube-канал

Начинающие видео блогеры зарабатывают немного, а доход звёзд Youtube может исчисляться миллионами долларов. Фактически дохоََд блогеров почти неограничен. Благодаря этому эта сфера деятельности притягивает все больше людей. Кроме того, для старта достаточно обычного смартфона.

Однако основной сложностью в данной сфере является необходимость создания такого контента, который понравится пользователям и в конечном итоге привлечет рекламодателей.

Написание текстов или создание дизайна

Одним из популярных направлений для своего бизнеса является сфера копирайтинга или, если у вас есть творческая жилка, – дизайна. Эти сферы не требуют никаких вложений для старта. Все что нужно сделать – зарегистрироваться на бирже фрилансеров и брать подходящие вам заказы.

Конечно, ваш доход в начале будет небольшим, но с течением времени вы сформируете портфолио, сможете обзавестись постоянными клиентами. Это даст вам возможность зарабатывать больше. К сожалению, этот процесс может занять достаточно длительное время.

Ведение аккаунтов в социальных сетях

Это направление сейчас приобретает достаточно большую популярность. Аккаунты в соцсетях есть почти у всех компаний, начиная от самых небольших и заканчивая очень крупными. А это значит, что всем нужен специалист, который может правильно оформить аккаунт, подготовить необходимый контент, организовать сотрудничество с инфлюенсерами т.д.

Конечно этому всему надо научиться, что требует времени. Однако основная трудность – это поиск клиентов, которым вы будете предлагать ваши услуги.

Организация совместных закупок

Это довольно перспективная идея для бизнеса, потому что совместные закупки сейчас пользуются большой популярностью. Они дают людям возможность неплохо сэкономить, покупая качественные товары. Организатор совместных покупок договаривается об оптовой цене с продавцом, а затем предлагает значительную скидку своим клиентам. Весь товар заранее заказывают клиенты и тут же его оплачивают.

Если вы хотите заняться такого рода бизнесом, то должны обладать определенными качествами: уметь договариваться с людьми, любить общение, находить новых клиентов и поставщиков, уметь решать конфликты.

Услуги на дому

Оказание различных услуг на дому. Это может быть массаж, услуги косметолога, репетитора и так далее. Услуги на дому пользуются спросом, поскольку клиенты могут получить услуги хорошего качества, не переплачивая.

Но для того, чтобы начать этот бизнес, вам надо будет самому пройти профессиональное обучение по тому направлению, в котором вы хотите работать. Отдельный вопрос это поиск клиентов – через интернет, с помощью соцсетей. Это потребует затрат времени, которые могут быть достаточно значительными.

Частная практика

Еще один вариант бизнеса – завести свою частную практику. Вы можете стать частным риэлтером, страховым агентом, нотариусом, или например специалистом по подбору персонала. Ваш заработок зависит от того, сколько клиентов вы найдете и насколько квалифицировано будете оказывать соответствующие услуг.

Конечно, вам понадобятся специальные знания в той области, в которой вы собираетесь помогать людям. В подобных случаях придется потратить средства на свое обучение или переквалификацию.

Организация пространства в доме

Новое веяние это услуги по организации жилого пространства. Людям хочется жить в просторных и светлых помещениях, но на практике оказывается, что их дома переполнены вещами.

В связи с этим сейчас могут быть очень востребованы эксперты, которые помогут людям грамотно организовать пространство. Это могут быть как консультационные услуги, так и создание различных модульных конструкций для хранения и прочих приспособлений.

Трейдинг

Одна из наиболее интересных идей для начала бизнеса это – трейдинг, торговля на финансовых рынках. Важным моментом является то, что этот вид деятельности лишен многих недостатков, которые есть в других сферах ведения бизнеса.

Вам не нужно тратить средства на покупку товаров и аренду помещения, искать клиентов и оплачивать рекламу. Все что нужно для того, чтобы начать успешно торговать на финансовых рынках – это освоить основы совершения сделок и выбрать правильную торговую платформу, например Libertex от Forex Club.

С помощью Libertex можно получать прибыль, торгуя валютой, акциями крупных мировых компаний, фондовыми индексами, энергоносителями и другими активами. Эта платформа получила признание по всему миру, и ей пользуются более 2,2 миллиона начинающих и опытных трейдеров.

Актуально От депозитов к трейдингу: 7 способов как получить пассивный доход

Другое важное преимущество трейдинга заключается в том, что вы получаете доход гораздо быстрее, чем в других сферах. Ведь при стандартных условиях, чтобы начать собственное дело, вам надо найти определенную нишу на рынке, получить необходимые навыки или разработать продукт, и только лишь со временем вы сможете зарабатывать на этом. В трейдинге вы можете получить прибыль практически сразу.

Например, акции компании Slack Technologies, которая является владельцем мессенджера Slack, выросли с 10 ноября по 1 декабря 2020 года с 24 долларов до более чем 42 долларов – почти в 2 раза. То есть вложив 1000 долларов ваш доход менее чем за месяц составил бы 2000 долларов.

Другим примером хорошей прибыли являются акции компании Tesla. Вложив в них в июле, например 1000 долларов, вы могли бы увеличить ваш капитал более чем в 3 раза за полгода без каких либо рисков. И такой результат – не предел.

Важно, что заниматься трейдингом можно где угодно. Например, торговая платформа Libertex доступна в виде веб-приложения, а также приложения для операционных систем iOS и Android. А это значит, что получать прибыль можно, имея лишь мобильный телефон с доступом в интернет.

Начать зарабатывать на финансовых рынках с помощью Libertex просто. Откройте и пополните торговый счет. Выберите подходящий вам финансовый инструмент. После этого вам нужно будет ввести сумму, мультипликатор, который увеличит вашу прибыль, и определиться с направлением сделки. Теперь вам останется только нажать “в рост” или “в снижение”, в зависимости от того, ожидаете ли вы роста актива или снижения.

Начните свой бизнес в сфере трейдинга вместе с Libertex от Forex Club!