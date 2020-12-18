Рано или поздно каждый задумывается над тем, чтобы найти источник пассивного дохода, жить на эти средства и работать только в свое удовольствие.

Какой источник пассивного дохода является наиболее выгодным, узнайте в материале Финансов 24.

Если рассматривать источники получения пассивного дохода, то, на первый взгляд, может показаться, что их достаточно много. Но если внимательно изучить этот вопрос, то становится понятно, что большинство вариантов не так доходны, как кажется. Однако, к счастью, среди источников пассивного дохода есть и действительно выгодные варианты.

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Вложения в недвижимость

Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о пассивном доходе, это вариант купить квартиру или коммерческую недвижимость и сдавать ее в аренду. Также многие рассматривают вариант приобретения строящегося объекта с целью последующей перепродажи.

Но тут можно наткнуться на большое количество подводных камней. Основная трудность состоит в том, что покупка недвижимости требует крупных вложений – деньги на приобретение квартиры нужно откуда-то взять.

Зачастую приобретение недвижимости – это взятый инвестором кредит или ипотека, за которые нужно будет выплачивать проценты. Пока объект недвижимости просто окупит себя, пройдут годы, затем доходность едва ли достигнет 7-8% годовых. И это, не говоря о побочных расходах, таких как ремонт, возможный простой в аренде и налоги.

Депозит в банке

Еще один распространенный вариант, который приходит в голову одним из первых, - накопить денег, положить их в банк и жить на проценты. Но доход по депозитам очень низкий и не перекрывает даже инфляцию (не говоря уж о том, чтобы на эти проценты можно было безбедно жить). Кроме того всегда есть риск того, что банк разорится или лишится лицензии.

Покупка драгоценных металлов и инвестмонет

Это неплохой способ сохранить свои деньги от нестабильности. Кроме того, если учесть, что драгоценные металлы дорожают в кризис, то можно неплохо заработать на их дальнейшей продаже. Однако здесь есть и ряд тонкостей. В том случае, если вы покупаете слитки или инвестиционные монеты в банке, стоит помнить о том, что в случае их дальнейшей продажи в тот же банк, их купит по невыгодной для вас цене.

Создать интеллектуальный продукт

Такой способ подходит для творческих людей. Вам нужно будет создать что-то такое, что в дальнейшем будет приносить деньги от использования авторских прав. Вы можете записать песню, издать книгу или учебник, записать вебинар, или создать сайт с интересным для читателей контентом.

Конечно, совершенно не факт, что ваше произведение «выстрелит» и будет пользоваться популярностью. Опять же есть риск того, что ваш продукт будет распространяться пиратским способом, и вы практически ничего не получите за свой труд.

В случае же с созданием сайта вам нужно будет постоянно создавать интересный для пользователей контент и немало вложиться в раскрутку сайта, а успех также совсем не гарантирован.

Долевое участие в бизнесе

В том случае, если вы человек предприимчивый и хорошо разбираетесь в коммерческих вопросах, то можете купить долю в успешном бизнесе и в дальнейшем получать часть его прибыли. Выбирать бизнес нужно очень осторожно и придирчиво, и, конечно, никакой 100%-ной гарантии того, что он в конечном итоге не прогорит в текущей сложной экономической ситуации, вам никто не даст.

Превратить автомобиль в источник дохода

Если у вас есть свой автомобиль, то он тоже может стать источником пассивного дохода. Его можно сдавать в аренду службам такси или использовать как рекламный носитель. Но нужно понимать, что при таком варианте необходимо учитывать риск поломки, повреждения вашего авто, и, конечно, его амортизацию. Все это негативно скажется на доходности такого бизнеса.

Трейдинг

Торговля на финансовых рынках – трейдинг может стать одним из самых выгодных вариантов создания источника пассивного дохода. Трейдинг обладает рядом преимуществ по сравнению с другими способами получения пассивного дохода.

Какие преимущества трейдинга

Одно из ключевых преимуществ – отсутствие необходимости иметь крупный первоначальный капитал.

Другим важным преимуществом трейдинга является то, что ваш доход практически неограничен.

Для примера возьмем такой популярный инструмент, как нефть марки Brent. В начале ноября ее стоимость составляла 40 долларов за баррель. Однако в середине декабря она стоила уже около 50 долларов за баррель.

В результате вложив например 1000 долларов в рост нефти Brent с консервативным мультипликатором 10, вы могли бы заработать 2500 долларов. А если бы вы установили мультипликатор 100, то ваш доход составил бы 25000 долларов. Согласитесь неплохой результат за одну сделку?

Еще одним важным преимуществом трейдинга является то, что для успешной торговли вам не нужно каких-то особых знаний.

Достаточно изучить основы работы, быть в курсе событий, а также выбрать подходящую торговую платформу. Одной из таких платформ является Libertex, которым пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру.

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Как стать трейдером

Чтобы начать успешно торговать в Libertex, достаточно открыть и пополнить ваш торговый счет. После этого нужно только выбрать подходящий актив, ввести сумму и определиться с мультипликатором и направлением сделки – "в рост" или "в снижение". Вам останется только кликнуть на соответствующую кнопку, чтобы совершить сделку.

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