У складній економічній ситуації, коли навіть великі компанії зазнають збитків і люди втрачають роботу, багато хто замислюється про відкриття власного бізнесу.

Про найкращі ідеї для бізнесу, який можна почати сьогодні, читайте у матеріалі Фінансів 24.

Онлайн-освіта

Зараз спостерігається великий сплеск інтересу до сфери онлайн-освіти. Мало того, що вчитися з дому це зручно, в умовах обмежень, пов'язаних з коронавірусом, такий варіант отримання освіти стає чи не єдиним.

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Подумайте, чому можете навчити людей ви? Можливо, ваш талант вже готовий приносити вам непоганий дохід.

Але в сфері освіти, як і в багатьох інших, є свої складності. Крім пошуку клієнтів, вам потрібне відповідне приміщення, звідки ви будете вести трансляцію, обладнання, а також витратити досить багато часу на розробку програми навчання.

Ймовірно, на початку шляху ваші доходи будуть зовсім невисокі, поки ви не наберете постійних клієнтів, а початкові витрати все ж знадобляться.

Інтернет-магазин

Популярність інтернет-магазинів на сьогодні зашкалює – купити в інтернеті можна практично все що завгодно. Однак і тут можна знайти свою нішу.

Але знову ж таки спочатку заробітки будуть не дуже великими. По-перше, вам необхідно буде купувати товар, який ви хочете продавати, зберігати його десь. Крім того, витрати на просування і рекламу ніхто не скасовував. У зв'язку з цим є ризик на початковому етапі піти в мінус.

Блог або Youtube-канал

Початківці відеоблогери заробляють небагато, а дохід зірок Youtube може обчислюватися мільйонами доларів. Фактично дохід блогерів майже необмежений. Завдяки цьому ця сфера діяльності притягує все більше людей. Крім того, для старту досить звичайного смартфона.

Однак основною складністю в цій сфері є необхідність створення такого контенту, який сподобається користувачам і в кінцевому підсумку приверне рекламодавців.

Написання текстів чи створення дизайну

Одним з популярних напрямків для свого бізнесу є сфера копірайтингу або, якщо у вас є творча жилка, – дизайну. Ці сфери не вимагають ніяких вкладень для старту. Все що потрібно зробити – зареєструватися на біржі фрілансерів і брати відповідні вам замовлення.

Звичайно, ваш дохід на початку буде невеликим, але з плином часу ви сформуєте портфоліо, зможете обзавестися постійними клієнтами. Це дасть вам можливість заробляти більше. На жаль, цей процес може зайняти досить тривалий час.

Ведення акаунтів в соціальних мережах

Цей напрямок зараз набуває досить велику популярність. Акаунти у соцмережах є майже у всіх компаній, починаючи від найменших і закінчуючи дуже великими. А це означає, що всім потрібен фахівець, який може правильно оформити аккаунт, підготувати необхідний контент, організувати співпрацю з інфлуенсерами тощо.

Звичайно цього всього треба навчитися, що вимагає часу. Однак основна складність – це пошук клієнтів, яким ви будете пропонувати ваші послуги.

Організація спільних закупівель

Це досить перспективна ідея для бізнесу, тому що спільні закупівлі зараз користуються великою популярністю. Вони дають людям можливість непогано заощадити, купуючи якісні товари. Організатор спільних покупок домовляється про оптову ціну з продавцем, а потім пропонує значну знижку своїм клієнтам. Весь товар заздалегідь замовляють клієнти і тут же його оплачують.

Якщо ви хочете зайнятися такого роду бізнесом, то повинні володіти певними якостями: вміти домовлятися з людьми, любити спілкування, знаходити нових клієнтів і постачальників, вміти вирішувати конфлікти.

Послуги з дому

Надання різних послуг з дому. Це може бути масаж, послуги косметолога, репетитора і так далі. Послуги з дому мають попит, оскільки клієнти можуть отримати послуги хорошої якості, не переплачуючи.

Але для того, щоб почати цей бізнес, вам треба буде самому пройти професійне навчання за тим напрямком, в якому ви хочете працювати. Окреме питання це пошук клієнтів – через інтернет, за допомогою соцмереж. Це потребує витрат часу, які можуть бути досить значними.

Приватна практика

Ще один варіант бізнесу – завести свою приватну практику. Ви можете стати приватним рієлтором, страховим агентом, нотаріусом, або, наприклад, фахівцем з підбору персоналу. Ваш заробіток залежить від того, скільки клієнтів ви знайдете і наскільки кваліфіковано будете надавати відповідні послуги.

Звичайно, вам знадобляться спеціальні знання в тій області, в якій ви збираєтеся допомагати людям. У подібних випадках доведеться витратити кошти на своє навчання або перекваліфікацію.

Організація простору в будинку

Нове віяння це послуги з організації житлового простору. Людям хочеться жити в просторих і світлих приміщеннях, але на практиці виявляється, що їхні будинки переповнені речами.

У зв'язку з цим зараз можуть бути дуже затребувані експерти, які допоможуть людям грамотно організувати простір. Це можуть бути як консультаційні послуги, так і створення різних модульних конструкцій для зберігання і інших пристосувань.

Трейдинг

Одна з найцікавіших ідей для початку бізнесу – це трейдинг, торгівля на фінансових ринках. Важливим моментом є те, що цей вид діяльності позбавлений багатьох недоліків, які є в інших сферах ведення бізнесу.

Вам не потрібно витрачати кошти на покупку товарів і оренду приміщення, шукати клієнтів і оплачувати рекламу. Все що потрібно для того, щоб почати успішно торгувати на фінансових ринках – це освоїти основи здійснення операцій і вибрати правильну торговельну платформу, наприклад Libertex від Forex Club.

За допомогою Libertex можна отримувати прибуток, торгуючи валютою, акціями великих світових компаній, фондовими індексами, енергоносіями та іншими активами. Ця платформа отримала визнання у всьому світі, і нею користуються більш як 2,2 мільйона початківців і досвідчених трейдерів.

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Інша важлива перевага трейдингу полягає в тому, що ви отримуєте дохід набагато швидше, ніж в інших сферах. Адже при стандартних умовах, щоб почати власну справу, вам треба знайти певну нішу на ринку, отримати необхідні навички або розробити продукт, і тільки лише з часом ви зможете заробляти на цьому. У трейдингу ви можете отримати прибуток практично відразу.

Наприклад акції компанії Slack Technologies, яка є власником месенджера Slack, виросли з 10 листопада по 1 грудня 2020 року з 24 доларів до більш ніж 42 доларів – майже у 2 рази. Тобто вклавши 1 000 доларів ваш дохід менше ніж за місяць склав би 2 000 доларів.

Іншим прикладом гарного прибутку є акції компанії Tesla. Вклавши в них в липні, наприклад 1 000 доларів, ви могли б збільшити ваш капітал більш ніж в 3 рази за пів року без будь-яких ризиків. І такий результат – не межа.

Важливо, що займатися трейдингом можна де завгодно. Наприклад, торгова платформа Libertex доступна у вигляді вебдодатку, а також додатку для операційних систем iOS і Android. А це означає, що отримувати прибуток можна, маючи лише мобільний телефон з доступом в інтернет.

Почати заробляти на фінансових ринках за допомогою Libertex просто: Відкрийте і поповните торговий рахунок. Виберіть відповідний вам фінансовий інструмент. Після цього вам потрібно буде ввести суму, мультиплікатор, який збільшить вашу прибуток визначитися з напрямком угоди. Тепер вам залишиться тільки натиснути "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, чи очікуєте ви зростання активу або зниження.

Почніть свій бізнес у сфері трейдингу разом з Libertex від Forex Club!