Хотите получать пассивный доход, не отрываясь от телефона? Мы нашли 5 приложений, которые помогут вам зарабатывать деньги без дополнительных усилий. Узнайте, как получать прибыль в любом месте, имея при себе только мобильный телефон!

Если посчитать, сколько времени человек проводит в интернете, то получится просто огромное количество часов. В подавляющем большинстве случаев это время тратится впустую - в основном на соцсети, пролистывания новостной ленты и переписку с друзьями. Однако есть возможность потратить это время с пользой и заработать деньги с помощью мобильных приложений. Финансы24 собрали 5 лучших программ для пассивного заработка в интернете.

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Globus-Inter

Эта программа дает возможность получать пассивный доход на просмотре рекламы. После создания учетной записи и загрузки программы на мобильный телефон пользователь будет получать несколько десятков рекламных объявлений каждый день. После оценки каждого ролика выплачивается вознаграждение. Кроме того, в приложении есть специальная программа поощрений за привлечение новых пользователей, которая также предусматривает выплату за каждого, приглашенного вами, человека.

SlideJoy

Установив это приложение, пользователь может заработать на просмотре новостей и объявлений с телефона. Заставка блокировки экрана вашего мобильного по умолчанию заменяется рекламными заставками. За каждое разблокирование пользователи получают вознаграждение.

SlideJoy хорош тем, что в этом приложении не нужно смотреть рекламу в течение фиксированного промежутка времени. Вознаграждение пользователям выплачивается в виртуальной валюте, которую потом можно перевести в реальные деньги или обменять на подарочные сертификаты.

ruСaptcha

Приложение ruСaptcha позволяет зарабатывать деньги на телефоне путем разгадывания капчи. Капча встречается довольно часто на различных сайтах при регистрации или оставления комментариев. Те, кто ведет бизнес в интернете, требует соответствующих действий в большом объеме, готовы платить за то, чтобы автоматически решать капчи. Чтобы начать зарабатывать деньги, вам нужно зарегистрироваться на сайте проекта и скачать приложение на свой телефон. После этого в приложении появляться капчи, которые надо решить. Вам останется только получать деньги.

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Trads

Эта программа дает возможность заработать, размещая рекламу в вашем инстаграм-аккаунте. Все что нужно сделать – иметь страницу в Instagram с более чем 100 подписчиками и зарегистрироваться в приложении. После этого вам будут поступать предложения о размещении рекламы. Вам останется только размещать рекламу в своем инстаграм-аккаунте и получать за это деньги. Вывести средства можно на популярные сервисы электронных денег.

Libertex

Эта программа позволяет получать пассивный доход путем вложения средств в различные финансовые активы. Торговой платформой Libertex, созданной компанией Forex Club, пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру для управления своими активами. Libertex доступна как в виде веб-приложения, так и в виде программы для операционных систем iOS и Android, а значит зарабатывать можно почти с любого телефона.

Самые популярные активы, на которых можно зарабатывать: акции ведущих мировых компаний, фондовые индексы, драгоценные металлы, валюты.

Как зарабатывать в приложении Libertex:

Сначала откройте и поплните торговый счет.

После этого выберите финансовый инструмент.

Введите сумму, которую вы хотите инвестировать.

Установите мультипликатор, который увеличит вашу прибыль.

Вам останется только нажать "в рост", если вы ожидаете роста стоимости актива, или "в снижение", если думаете, что он упадет в цене.

Хотите получать пассивный доход? Скачайте приложение Libertex от Forex Club и начните зарабатывать уже сегодня!