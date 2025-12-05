Как изменилась цена на золото 5 декабря?

Стоимость золота сегодня выросла на 0,5%. Цена этого металла за унцию достигла – 4 227,35 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Удается получить все меньше: в России просела ключевая сфера заработка

Обратите внимание! Статистика показывает, что за эту неделю цена золота упала на 0,1%. А Индекс доллара находится недалеко от пятинедельного минимума.

На стоимость золота повлияли и другие факторы. В частности, экономические данные США, что были опубликованы ранее.

Данные США, опубликованные в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 191 тысячи, что является самым низким показателем за более чем 3 года, тогда как данные ADP в среду показали, что количество рабочих мест в частном секторе в ноябре сократилось на 32 тысячи, что является самым большим падением за более 2,5 лет,

– сообщает издание.

Заметим, что сейчас рынок находится в ожидании заседания ФРС, которое состоится 9 – 10 декабря. Там может быть принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов. Именно этих изменений ожидает большинство трейдеров.

Нужно понимать, что золото чувствует себя чрезвычайно хорошо именно в условиях низких процентных ставок. Ведь такая ситуация "способствует" недоходным активам.

Важно! Также рынок ожидает задержанный сентябрьский индекс PCE – это главный показатель инфляции ФРС. Его должны опубликовать сегодня.

Как изменилась цена серебра сегодня?

Стоимость серебра сегодня выросла на 2%. Цена этого металла достигла – 58,27 доллара за унцию.

Интересно! Рекордная стоимость серебра за 2025 была установлена в эту среду – 58,98 доллара за унцию, сообщает Reuters.

В целом стоимость серебра выросла за год почти на 101%. Этому, например, способствовал структурный дефицит.

Как изменилась стоимость других драгоценных металлов в пятницу 5 декабря?