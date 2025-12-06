Какие из стран лидируют на рынке алмазов?
Согласно последнему отчету Kimberley Process Certification Scheme, в 2024 году Россия удержала первенство среди мировых производителей алмазов, сообщает 24 Канал.
Стоит отметить, что страна лидирует не только по объему, но и по стоимости добычи:
- В прошлом году Россия обеспечила 34,6% мировой добычи алмазов, то есть 37,3 миллиона каратов.
- А по оценке стоимостного объема – это 3,33 миллиарда долларов.
Обратите внимание! Торговля бриллиантами, которые происходят из России, запрещена в рамках санкций Евросоюза, которые вступили в силу 1 января 2024 года. Речь идет как о прямом, так и косвенном импорте в G7. Кроме того, третьи страны, которые обрабатывают российские алмазы, также были ограничены в продаже с 1 марта 2024 года.
Второй по объему добычи оказалась Ботсвана – с показателем добычи в 18,1 миллиона каратов, что составляет 16,8%. Таким образом, это производство было оценено в 1,36 миллиарда долларов (14,3%).
В общем к ведущим странам по запасам природных промышленных алмазов (в миллионах каратах), кроме России и Ботсваны, которые обладают 990 миллионам каратов и 250 миллионами каратов, передает Statista, входят еще такие:
- Ангола – запасы на уровне 150 миллионов каратов,
- Демократическая Республика Конго – 150 миллионов каратов,
- Южная Африка – 85 миллионов каратов.
Где был найден один из крупнейших в мире алмазов?
В Ботсване, что на месторождении Карови, наткнулись на алмаз, занимающий сейчас второе место в мире по размеру, и является крупнейшим алмазом, который когда-либо нашли в стране, писало издание The Washington Post со ссылкой на данные правительства страны.
Алмаз весил 2 492 карата, а компания-открыватель Lucara Diamond назвала его исключительным по качеству. По словам президента компании, коллектив был в восторге от такого открытия.
Напоминаем! Мировым рекордсменом по размеру является алмаз Куллинан, который весил 3 106 каратов и был найден в Южной Африке в 1905 году. После открытия камень поделил на 9 крупных драгоценных камней и почти 100 меньших, некоторые из которых сейчас входят в состав британских коронных ювелирных сокровищ.
Есть ли в Украине месторождения алмазов?
На сегодняшний день в Украине пока не обнаружено ни одного официального месторождения алмазов, но геологи отмечают, что есть проявления магматизма в Николаевской, Волынской и Кировоградской областях, которые могут потенциально служить месторождениями драгоценных камней.
В украинских недрах были найдены различные типы кристаллов и зерен – от алмазных зерен в титан-циркониевых росписях до микрокристаллических агрегатов и импактных алмазов, в частности в Житомирской области.
В будущем проявляют потенциал для открытия новых месторождений такие регионы, как север Волыно-Подольской плиты, Кировоградщина, Приазовье и другие.