Какие из стран лидируют на рынке алмазов?

Согласно последнему отчету Kimberley Process Certification Scheme, в 2024 году Россия удержала первенство среди мировых производителей алмазов, сообщает 24 Канал.

Стоит отметить, что страна лидирует не только по объему, но и по стоимости добычи:

В прошлом году Россия обеспечила 34,6% мировой добычи алмазов, то есть 37,3 миллиона каратов.

А по оценке стоимостного объема – это 3,33 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Торговля бриллиантами, которые происходят из России, запрещена в рамках санкций Евросоюза, которые вступили в силу 1 января 2024 года. Речь идет как о прямом, так и косвенном импорте в G7. Кроме того, третьи страны, которые обрабатывают российские алмазы, также были ограничены в продаже с 1 марта 2024 года.

Второй по объему добычи оказалась Ботсвана – с показателем добычи в 18,1 миллиона каратов, что составляет 16,8%. Таким образом, это производство было оценено в 1,36 миллиарда долларов (14,3%).

В общем к ведущим странам по запасам природных промышленных алмазов (в миллионах каратах), кроме России и Ботсваны, которые обладают 990 миллионам каратов и 250 миллионами каратов, передает Statista, входят еще такие:

Ангола – запасы на уровне 150 миллионов каратов,

Демократическая Республика Конго – 150 миллионов каратов,

Южная Африка – 85 миллионов каратов.

Где был найден один из крупнейших в мире алмазов?

В Ботсване, что на месторождении Карови, наткнулись на алмаз, занимающий сейчас второе место в мире по размеру, и является крупнейшим алмазом, который когда-либо нашли в стране, писало издание The Washington Post со ссылкой на данные правительства страны.

Алмаз весил 2 492 карата, а компания-открыватель Lucara Diamond назвала его исключительным по качеству. По словам президента компании, коллектив был в восторге от такого открытия.

Напоминаем! Мировым рекордсменом по размеру является алмаз Куллинан, который весил 3 106 каратов и был найден в Южной Африке в 1905 году. После открытия камень поделил на 9 крупных драгоценных камней и почти 100 меньших, некоторые из которых сейчас входят в состав британских коронных ювелирных сокровищ.

Есть ли в Украине месторождения алмазов?