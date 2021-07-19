Трейдер-аналитик Киевского филиала Международной академии биржевой торговли Алексей Задорожный заявил, что в ближайшее время у инвесторов не будет причин для беспокойства, поскольку фондовые рынки США, скорее всего, будут только расти. По крайней мере до конца лета.

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Заявления членов Федерального резерва США (ФРС) о вероятном свертывании мягкой монетарной политики из-за высокой инфляции стали сюрпризом для инвесторов. Это привело к временному падению фондовых индексов. Однако, со временем участники рынка пришли к выводу, что ФРС вряд ли будет усиливать свою политику, ведь рост цен – это временное явление. Кроме того, президент США Джозеф Байден предложил увеличить на 16% расходы государственного бюджета, не связанные с обороной. Это так же будет способствовать росту американских индексов.

Новые возможности для заработка

Инвестиционная идея – это доступ к наиболее интересным и самым прибыльным возможностям, которые отбирают эксперты с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках. Инвестиционная идея "Рост индексов в США далеко до завершения" от Forex Club является именно таким вариантом. Она рассчитана на период до начала сентября 2021 года. Чтобы получить доступ к этому инструменту нужно сделать несколько простых шагов:

открыть и пополнить счет, например, в торговой платформе Libertex от Forex Club ,

оставить заявку на подключение к этой инвестиционной идеи,

после обработки запроса всю информацию и детали инвестор получит на электронную почту.

Главные преимущества

Эта инвестиционная идея предполагает вложение средств в индекс S&P 500 . Она рассчитана для трех сценариев – консервативного, умеренного и агрессивного, каждый из которых отличается своим соотношением прибыли и рисков. Консервативный сценарий позволяет заработать до 30% от вложенных средств, умеренный – до 60% прибыли, а в рамках агрессивного сценария инвестор может заработать до 120% . Поэтому, каждый сможет найти для своего инвестиционного портфеля оптимальный вариант.

Индекс S&P 500 Это фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию.

Кроме расчета прибыли и рисков вкладчики, которые подсоединятся к "Росту индексов в США далеко до завершения", получат дополнительную информацию – точки входа и выхода, срок актуальности, а также фундаментальное и техническое обоснование этой инвестидеи.

Перспективы у американского фондового рынка очень хорошие. И в рамках инвестиционной идеи "Рост индексов в США далеко до завершения" мы предлагаем воспользоваться этим, чтобы получить хорошую прибыль за короткий срок,

– добавил Алексей Задорожный.