IQ Илона Маска

Уровень IQ Илона Маска оценивают примерно в 155 баллов . Грубо говоря, он на 55% умнее среднестатистического человека. Эксперты основывают свою оценку на возможностях Маска понимать и применять сложные технические данные, его ранних тестах и на том, как он использует свои знания для стимулирования инноваций в сложных отраслях.

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Уровень IQ у других людей

Уровень IQ большинства людей колеблется в диапазоне от 85 до 115 и в среднем равен 100.

Более 95% мирового населения имеют уровень IQ меньше 130.

Тогда как IQ таких гениев как Хокинга и Эйнштейна – около 160.

Что такое тест IQ Это количественная оценка уровня интеллекта человека: уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов, например Айзенка, Векслера или Равена. Интересно, что результаты теста не зависят от знаний, которые получил человек, а именно от умственных способностей.

Успехи Илона Маска

В 12 лет Маск создал игру на космическую тематику под названием Blastar . Там нужно было уничтожить инопланетный корабль, на котором везли оружие массового уничтожения. За это ему заплатили 500 долларов.

Первый стартап будущий миллиардер основал вместе с братом – Zip2 , который разрабатывал программное обеспечение для газет, что позволяло размещать новости в интернете. Для этого им понадобилось 28000 долларов, которые им одолжил отец. Через 4 года они продали его за 22 миллиона долларов.

С продажи следующего стартапа PayPal Маск получил чистую прибыль 180 миллионов долларов. Эти деньги стали базой для последующего создания таких гигантов как Tesla и SpaceX .

Forbes оценивает состояние Илона Маска в 160,3 миллиарда долларов.