Сколько стоят различные полезные ископаемые?

Согласно данным Государственной службы геологии и недр Украины, установлены цены на единицы товарной продукции горного предприятия – добытого полезного ископаемого на IV квартале 2025 года, передает 24 Канал.

Читайте также Это станет концом для России: как Украина может перекрыть финансовые потоки Кремля

Поэтому, цена за тонну бурого угля установлена на уровне 2 185,80 гривны за тонну. Зато каменный уголь будет стоить дороже – 5 900 гривен за тонну.

Среди цен на руды цветных металлов, самыми дорогими являются титановые – 12 306,10 гривны за тонну, медные – 16 321,74 гривны за тонну и полиметаллические – 22 750,40 гривны за тонну. Цинковые металлы зато обойдутся аж в 124 826,92 гривны за тонну.

В список самых дорогих из редкометаллических и редкоземельных металлов входят бериллиевые (гидрооксид бериллия), цена которых установлена на уровне 3,6 миллиона гривен за тонну.

Обратите внимание! По данным Trading Economics, цена за уголь в целом в мире составляла 105,35 доллара за тонну в начале октября (по состоянию на 2 октября, это 4 342,5 гривны). Зато за фунт меди нужно отдать 4,90 доллара.

Где в Украине больше всего полезных ископаемых?

Самой богатой на полезные ископаемые считают Донецкую область, ведь ресурсы этой области оценивают ориентировочно в 3,8 триллиона долларов.

Здесь есть значительные запасы каменного угля, известняков, сурьмяно-ртутных руд, доломита, огнеупорных глин и тому подобное.

Кроме того, значительный потенциал имеют Днепропетровская и Луганская области (3,5 триллиона и 3,2 триллиона долларов соответственно).

Важно! Часть украинских полезных ископаемых сейчас под оккупацией России, а потому Украина не может их использовать для улучшения экономической ситуации.