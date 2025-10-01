Как Украина может уменьшить денежные поступления Москвы?

Ходжес заявил, что сейчас он более уверен в победе Украины чем еще несколько месяцев назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Бен Ходжес Бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки Россия явно не способна преодолеть украинских защитников. Конечно, это ужасно для мирных жителей, которых атакуют каждую ночь. Но важно помнить, как бы это ни было плохо, это не принесет России победу в войне.

Ходжес отметил то, что делает Украина "на земле, в воздухе, на море". Особенно ему импонируют атаки Украины на российские НПЗ. По мнению Ходжеса, отсутствие экспорта нефти станет концом для России.

Что известно о последних атаках Украины на российские НПЗ?

Из-за атак Украины на российские НПЗ, Россия теряет значительные средства ежедневно. Эти суммы достигают 50 миллионов долларов. Однако даже такие потери не заставляют Путина пересмотреть его политику.

1 октября стало известно о крупном пожаре в Ярославле. Местные власти уверяют, что возгорание на местном нефтеперерабатывающем предприятии не связано с ударами украинских БПЛА. Подробностей по этой атаке, по состоянию на сейчас нет, сообщает российское издание ASTRA.

Обратите внимание! Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что атаки Украины на НПЗ сильно влияют на российскую экономику. Дело в том, что Кремль зависим от экспорта нефти.