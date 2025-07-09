Какие ресурсы есть в Украине

В Украине расположены более 20 тысяч месторождений и проявлений 105 видов полезных ископаемых. На сегодня эксплуатируется 3 500 из них, пишет 24 Канал со ссылкой на президента "Союза геологов Украины" Павла Загороднюка.

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Украина обладает значительными залежами нефти, газа, угля, торфа, горючих сланцев и урана. Также в стране разведаны месторождения железных, марганцевых, хромовых и никелевых руд.

На украинской территории есть залежи:

цветных металлов (титан, магний, алюминий, медь, цинк, свинец);

благородных металлов (золото, серебро);

редких металлов и элементов (бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий, лантаноиды, германий, скандий).