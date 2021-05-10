Біржові фонди дорогоцінних металів (ETF) – це один з популярних способів інвестувати у ці активи. ETF пропонують більш ліквідний і простий підхід до вкладання коштів у дорогоцінні метали, ніж ф'ючерсні контракти, придбання злитків чи акцій публічних компаній.

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Найкращі ETF на дорогоцінні метали

Біржові фонди ETF вкладають кошти у фізичні дорогоцінні метали, а не в акції компаній, які їх видобувають. Протягом останніх 12 місяців загальна прибутковість індексу дорогоцінних металів S&P GSCI зупинилася на рівні 9,8%. Цей показник дещо відставав від широкого ринку і дорівнює третині від загальної прибутковості S&P 500 у розмірі 27,5%.

Широкий ринок Це необмежений ринок, що означає присутність на ньому значної кількості акцій, інших цінних паперів, чий курс більш-менш стабільний протягом деякого періоду.

Сектор дорогоцінних металів у 2020 році відставав від ринку в цілому, якого є SIVR, SLV і PPLT. Два провідних ETF тримають срібло, а третій інвестує у платину.

Aberdeen Standard Physical Silver (SIVR)

ETF по акціях Aberdeen Standard Physical Silver (SIVR):

загальна прибутковість за рік – 59,6%,

коефіцієнт витрат – 0,30%,

середній денний обсяг за 3 місяці – 1,145,603,

активи в управлінні – 1 мільярд доларів.

SIVR функціонує як траст, який пропонує інвесторам певний ступінь податкового захисту. Цей фонд на 100% забезпечений срібними злитками та відстежує ціну на метал. Фізично срібло зберігається у сховищі Лондона, запаси якого двічі на рік перевіряють сторонні компанії. Таким чином, вкладники мають шанс інвестувати у срібло не турбуючись про витрати на зберігання, страхування утримання фізичного металу або про складнощі, пов'язані з торгівлею ф'ючерсними контрактами.

Траст Це форма правовідносин, заснованих на трастовій угоді (Trust Deed), відповідно до якої засновник передає активи в довірчу власність трастових керівників (Trustee) і визначає коло бенефіціарів – осіб, які можуть отримувати вигоду від трасту.

iShares Silver Trust (SLV)

ETF по акціях iShares Silver Trust (SLV):

загальна прибутковість за 1 рік – 59,4%,

співвідношення витрат – 0,50%,

середньоденний обсяг за 3 місяці – 41 488 272,

активи в управлінні – 16,3 мільярда доларів.

Як і SIVR, SLV також був створений як траст, який забезпечує інвесторам певний податковий захист. Фонд SLV теж на 100% забезпечений срібними злитками. Дорогоцінний метал зберігається у сховищах Лондона та Нью-Йорка. Головною відмінністю SLV від SIVR є набагато вищий рівень коефіцієнта витрат.

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Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

Platinum Shares ETF (PPLT):

прибутковість за рік – 39,2%,

співвідношення витрат – 0,60%,

середньоденний обсяг за 3 місяці – 251793,

активи в управлінні – 1,5 мільярда доларів.

PPLT також є трастом, але на відміну від двох попередніх організацій, відстежує спотову ціну на платинові злитки. Інвесторам досить важко отримати доступ до платини, тож PPLT є одним з небагатьох варіантів впливу на цей метал на рівні з ф’ючерсними контрактами, окремими платиновими монетами та акціями компаній, які займаються видобуванням металу. Платинові злитки знаходяться у сховищах Лондона та Цюриха.

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