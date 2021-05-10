Біржові фонди дорогоцінних металів (ETF) – це один з популярних способів інвестувати у ці активи. ETF пропонують більш ліквідний і простий підхід до вкладання коштів у дорогоцінні метали, ніж ф'ючерсні контракти, придбання злитків чи акцій публічних компаній.
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Найкращі ETF на дорогоцінні метали
Біржові фонди ETF вкладають кошти у фізичні дорогоцінні метали, а не в акції компаній, які їх видобувають. Протягом останніх 12 місяців загальна прибутковість індексу дорогоцінних металів S&P GSCI зупинилася на рівні 9,8%. Цей показник дещо відставав від широкого ринку і дорівнює третині від загальної прибутковості S&P 500 у розмірі 27,5%.
Широкий ринокЦе необмежений ринок, що означає присутність на ньому значної кількості акцій, інших цінних паперів, чий курс більш-менш стабільний протягом деякого періоду.
Сектор дорогоцінних металів у 2020 році відставав від ринку в цілому, якого є SIVR, SLV і PPLT. Два провідних ETF тримають срібло, а третій інвестує у платину.
Aberdeen Standard Physical Silver (SIVR)
ETF по акціях Aberdeen Standard Physical Silver (SIVR):
- загальна прибутковість за рік – 59,6%,
- коефіцієнт витрат – 0,30%,
- середній денний обсяг за 3 місяці – 1,145,603,
- активи в управлінні – 1 мільярд доларів.
SIVR функціонує як траст, який пропонує інвесторам певний ступінь податкового захисту. Цей фонд на 100% забезпечений срібними злитками та відстежує ціну на метал. Фізично срібло зберігається у сховищі Лондона, запаси якого двічі на рік перевіряють сторонні компанії. Таким чином, вкладники мають шанс інвестувати у срібло не турбуючись про витрати на зберігання, страхування утримання фізичного металу або про складнощі, пов'язані з торгівлею ф'ючерсними контрактами.
ТрастЦе форма правовідносин, заснованих на трастовій угоді (Trust Deed), відповідно до якої засновник передає активи в довірчу власність трастових керівників (Trustee) і визначає коло бенефіціарів – осіб, які можуть отримувати вигоду від трасту.
iShares Silver Trust (SLV)
ETF по акціях iShares Silver Trust (SLV):
- загальна прибутковість за 1 рік – 59,4%,
- співвідношення витрат – 0,50%,
- середньоденний обсяг за 3 місяці – 41 488 272,
- активи в управлінні – 16,3 мільярда доларів.
Як і SIVR, SLV також був створений як траст, який забезпечує інвесторам певний податковий захист. Фонд SLV теж на 100% забезпечений срібними злитками. Дорогоцінний метал зберігається у сховищах Лондона та Нью-Йорка. Головною відмінністю SLV від SIVR є набагато вищий рівень коефіцієнта витрат.
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Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)
Platinum Shares ETF (PPLT):
- прибутковість за рік – 39,2%,
- співвідношення витрат – 0,60%,
- середньоденний обсяг за 3 місяці – 251793,
- активи в управлінні – 1,5 мільярда доларів.
PPLT також є трастом, але на відміну від двох попередніх організацій, відстежує спотову ціну на платинові злитки. Інвесторам досить важко отримати доступ до платини, тож PPLT є одним з небагатьох варіантів впливу на цей метал на рівні з ф’ючерсними контрактами, окремими платиновими монетами та акціями компаній, які займаються видобуванням металу. Платинові злитки знаходяться у сховищах Лондона та Цюриха.