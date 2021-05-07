Последние события показали, что австралийский доллар чрезвычайно чутко реагирует на любые геополитические баталии. Интересно, что национальную валюту Австралии не спас даже рост цен на сырье.

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Торговые войны между Китаем и Австралией

Австралийский доллар упал на 0,6% до 77, 01 цента США прежде, чем сократить свои потери до уровня 77,24 цента. Акции также потеряли свои позиции на рынке:

китайский индекс CSI 300 потерял 1,7%,

индекс Австралии S&P/ASX 200 упал на 0,8%.

Австралийский доллар начал ослабевать относительно своих главных конкурентов после того, как Китай прекратил экономический диалог с южнотихоокеанской страной. Эксперты считают, что нацвалюта Австралии может пострадать еще больше, если Пекин введет дополнительные ограничения, что автоматически приведет к новому обострению между торговыми партнерами.

Австралийский доллар пострадал от Китая / Инфографика Bloоmberg

Как это повлияет на экспорт Австралии

Падение австралийского доллара бросает вызов росту цен на сырье, ярко демонстрируя, что напряжение в торговых отношениях больше влияет на движения валюты. В частности, стоимость главного источника доходов Австралии от экспорта – железной руды – следует до нового исторического максимума. Кроме того, медь и нефть, которые имеют важное значение для страны, тоже растут на фоне восстановления экономики.

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Любая официальное заявление властей Китая по дальнейшему ослаблению отношений с Австралией негативно влияет на перспективы экспорта Австралии, и соответственно, австралийского доллара. Падение валюты выглядит несколько странно, но это хорошая проверка настроения,

– сказал Шон Кэллоу, стратег Westpac Banking Corp.

Аналитик IG Markets Ltd Кайл Родда добавил, что напряженность в отношениях между странами может не проявится на краткосрочной дистанции, но уровень неопределенности и риска может повлиять на ситуацию в долгосрочной перспективе. По его словам, Китай пытается ослабить свою зависимость от ключевых поставщиков, в том числе и Австралии.