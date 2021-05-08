Акции компании выросли на 6% после обнародования отчета о доходе Square за первый квартал 2021 года. Финансовые достижения превзошли прогнозы экспертов с Уолл-стрит:

прибыль на акцию : 41 цент против 16 центов, которые ожидали аналитики Refinitiv

доход : 5,06 миллиарда против прогнозируемых 3,36 миллиарда долларов.

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Успешное начало года

Квартальная выручка платежной системы выросла на 266% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За три месяца компания увеличила свой капитал на 5,06 миллиарда долларов, "чистыми" она заработала 39 миллионов долларов.

По данным Square , валовой доход за первые три месяца текущего года составил 964 миллиона долларов. В годовом исчислении он вырос на 79% . На транзакциях компания заработала 959,7 миллиона долларов, на подписке и услугах – 557,7 миллиона долларов, на оборудовании – 28,8 миллиона долларов.

Акции Square пошли вверх / Инфографика Yahoo! Finance

Биткоин в действии

Интересно, что биткоин принес платежному сервису 3,5 миллиарда долларов. Это в 11 раз больше, чем в прошлом году. Однако, валовой доход от криптовалюты составил всего 75 миллионов долларов или примерно 2% прибыли. В октябре Square приобрела биткоин на 50 миллионов долларов, а в феврале потратила еще 170 миллионов долларов в криптовалюту.

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Основатель и генеральный директор Square Джек Дорси заявил, что компания рассматривает биткоин как потенциальную национальную валюту, и будет прилагать максимум усилий для того, чтобы развивать эту идею.

Наше внимание прежде всего сосредоточено на том, чтобы биткоин стал национальной валютой. Это устранит многочисленные недоразумения для нашего бизнеса. И мы полностью уверены, что это создаст больше возможностей для расширения экономических прав и свобод во всем мире,

– добавил Дорси.