Акции компании выросли на 6% после обнародования отчета о доходе Square за первый квартал 2021 года. Финансовые достижения превзошли прогнозы экспертов с Уолл-стрит:
- прибыль на акцию: 41 цент против 16 центов, которые ожидали аналитики Refinitiv
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доход: 5,06 миллиарда против прогнозируемых 3,36 миллиарда долларов.
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Успешное начало года
Квартальная выручка платежной системы выросла на 266% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За три месяца компания увеличила свой капитал на 5,06 миллиарда долларов, "чистыми" она заработала 39 миллионов долларов.
По данным Square, валовой доход за первые три месяца текущего года составил 964 миллиона долларов. В годовом исчислении он вырос на 79%. На транзакциях компания заработала 959,7 миллиона долларов, на подписке и услугах – 557,7 миллиона долларов, на оборудовании – 28,8 миллиона долларов.
Акции Square пошли вверх / Инфографика Yahoo! Finance
Биткоин в действии
Интересно, что биткоин принес платежному сервису 3,5 миллиарда долларов. Это в 11 раз больше, чем в прошлом году. Однако, валовой доход от криптовалюты составил всего 75 миллионов долларов или примерно 2% прибыли. В октябре Square приобрела биткоин на 50 миллионов долларов, а в феврале потратила еще 170 миллионов долларов в криптовалюту.
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Основатель и генеральный директор Square Джек Дорси заявил, что компания рассматривает биткоин как потенциальную национальную валюту, и будет прилагать максимум усилий для того, чтобы развивать эту идею.
Наше внимание прежде всего сосредоточено на том, чтобы биткоин стал национальной валютой. Это устранит многочисленные недоразумения для нашего бизнеса. И мы полностью уверены, что это создаст больше возможностей для расширения экономических прав и свобод во всем мире,
– добавил Дорси.