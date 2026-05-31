Какие вещи содержат ценные металлы

Чаще всего ценные металлы "прячутся" в старой бытовой технике, автомобильных деталях или даже в остатках от ремонта. Поэтому перед тем, как выбрасывать хлам, стоит проверить, нет ли среди него вещей, которые легко превратить в дополнительный заработок, рассказывает 24 Канал.

В пунктах приема лома больше всего ценят цветные металлы. Их и надо искать в старых бытовых вещах.

Медь

Ее можно найти в старой электропроводке, кабелях, двигателях автомобилей, а также в деталях холодильников, бойлеров, телевизоров или стиральных машин.

Алюминий

Часто встречается в старых кастрюлях, велосипедах, оконных рамах, корпусах компьютеров и некоторых автомобильных деталях.

Латунь

Содержится в сантехнических изделиях, кранах, дверных ручках, старых замках и механических часах.

Олово

Чаще всего можно найти в некоторых консервах, электронных платах и радиодеталях.

Никель

Содержится в нержавеющей посуде, аккумуляторах, монетах, старой бытовой технике и отдельных деталях электроники.

Также на переработку принимают нержавеющую сталь. Ее можно найти в мойках, посуде и бытовой технике после разбора.

В то же время не менее популярен и черный металл, который значительно легче узнать. Например, его содержат старые радиаторы, трубы, металлическая мебель, домашние инструменты, чугунные изделия и автомобильные детали. Хотя стоит такой металл значительно дешевле цветных.

Сколько можно заработать на металле

По данным ресурса Metalolom.biz.ua, по состоянию на начало мая дороже всего в Украине оценивали редкие цветные металлы:

молибден стоил более 1 600 гривен за килограмм;

олово - около 1 400 гривен;

вольфрам - примерно 710 гривен;

а никель - до 400 гривен.

Впрочем, больше всего шансов найти дома более "бытовые" металлы, которые также стоят немало. Так, медь в пунктах приема покупали по 410 – 490 гривен за килограмм.

Латунь оценивали в 225 – 273 гривны, а бронзу – в 260 – 265 гривен за килограмм.

Какие вещи на лом не примут

В то же время не весь металл можно законно сдать на переработку. Пункты приема отказываются брать вещи, которые принадлежат государству или могут представлять опасность.

В частности, не принимают:

боеприпасы;

взрывоопасные предметы;

военную технику;

герметичные цистерны с неизвестными веществами;

и металл с повышенным радиационным фоном.

Также запрещено сдавать канализационные люки, коммунальные провода, железнодорожные рельсы, уличные ограждения, памятники и металлические конструкции с кладбищ. Не примут и предметы, которые могут быть исторической или культурной ценностью.

Обратите внимание! Пункты приема избегают работы с запрещенным ломом из-за риска больших штрафов, которые могут составлять от 8 500 до 51 тысячи гривен.

Напомним, чтобы заработать на металлоломе больше, специалисты советуют самостоятельно доставлять металл в пункт приема. В случае заказа транспорта от компании стоимость лома часто оценивают дешевле, поскольку в цену закладывают расходы на перевозку.

Перед сдачей металл желательно отсортировать. Цветные металлы нужно отделить от черных, а также очистить конструкции от грязи, пластика или других примесей. Это может повлиять на конечную стоимость приема.

Кроме того, выгоднее накапливать большие объемы лома и сдавать их в периоды, когда цены на рынке растут. Лучшие расценки обычно предлагают за партии примерно от одной тонны.

Отдельные правила действуют для автомобилей, которые сдают на металлолом. Владельцу придется подтвердить право собственности документами, иначе официальные пункты откажутся принимать транспортное средство.