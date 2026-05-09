На чем можно больше всего заработать?

Выгода зависит от типа металла, его чистоты и спроса на рынке. Какой лом принесет наибольший доход в мае – далее в материале.

Стоит отметить, что ситуация может существенно отличаться в зависимости от региона и даже конкретного пункта приема.

Ресурс Metalolom.biz.ua регулярно отслеживает такие данные по всей стране, и рассчитывает средние цены. По его данным, по состоянию на начало мая больше всего украинцы могут заработать на цветном металле.

Среди рекордсменов списка для лома – молибден (более 1 600 гривен за килограмм), олово (1 400 гривен), вольфрам (710 гривен) и никель (400 гривен).

Однако немало можно получить и за "доступные" металлы, найти которые в собственном гараже или во дворе шансов значительно больше:

медь – от 410 до 490 гривен за килограмм (правда, стружка и кабель могут обойтись дешевле);

латунь – от 225 до 273 гривен за килограмм (включая радиаторы);

– от 225 до 273 гривен за килограмм (включая радиаторы); бронза – от 260 до 265 гривен за килограмм.

Не стоит оставлять без внимания разные виды баббита. Если за БН или Б16 большая выручка "не светит" (в среднем 150 и 250 гривен за килограмм), то за Б83 можно получить значительно больше.

Например, килограмм сплава без соответствия ГОСТ принесет вам в пределах 600 гривен, тогда как сертифицированный – около 900 гривен.

Где можно искать лом?

Лом часто буквально лежит у вас под ногами – в гараже, во дворе или где-то в кладовке. Старый инструмент, сломанная техника и остатки после ремонта годами зря пылятся.

Например, медь "прячется" в старых телевизорах, холодильниках, кондиционерах, а также в автомобильных деталях. Кроме того, в пунктах приема ждут провода и кабели, а иногда даже старые монеты или бывшую в употреблении металлическую посуду.

Обратите внимание! По законодательству Украины, запрещено сдавать лом, происходящий из государственной и коммунальной собственности, а также опасные предметы, например закрытые емкости с неизвестными веществами, взрывоопасные вещи и тому подобное.

Наказание за нарушение предусмотрено статьей 164-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях – штрафы от 8 500 до 17 000 гривен для предпринимателей. Речь идет о несоблюдении правил осуществления операций с ломом, в частности работу с металлом сомнительного происхождения.

Как сдать лом с большей выгодой?