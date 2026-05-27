Как ситуация между Ираном и США влияет на золото?

Сейчас ожидания рынка, что конфликт между Ираном и США быстро закончится, почти исчезли, сообщает Reuters.

Иран 26 мая сообщил, что США нарушили соглашение о прекращении огня. Ведь американские силы нанесли удар по иранской территории.

Цены упали, приближаясь к поддержке на уровне 4 450 долларов, поскольку надежды на мирное соглашение между США и Ираном шатаются. К проблемам с золотом добавляются постоянно растущие ожидания по повышению процентных ставок Федеральной резервной системой на фоне ценового давления, вызванного конфликтом,

– отметил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Если ценовое давление усилится, то ФРС дольше будет держать процентные ставки на высоком уровне. А это заставит золото оставаться более дешевым.

Традиционно, именно этот металл рассматривают как метод защиты от инфляции. Поэтому высокие ставки могут еще больше обременить золото.

Обратите внимание! Нужно понимать, что деэскалация конфликта между США и Ираном положительно повлияет на золото

Как изменились цены на золото 27 мая?

Спотовая стоимость золота упала на 1,3%. Она достигла – 4 448,43 доллара за унцию.

А вот фьючерсы на золото в США с поставкой в июне упали на 1,3%. Теперь они стоят 4 446,20 доллара за унцию.

Какие цены на другие драгоценные металлы?

Серебро подешевело. Оно упало на 3,3% и теперь стоит – 74,38 доллара за унцию.

Платина упала в цене на 1,9%. Теперь ее стоимость – 1 921,04 доллара за унцию.

Палладий, свою очередь, подешевел на 0,4%. Этот металл имеет цену – 1 385,03 доллара за унцию.

