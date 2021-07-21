Аналитик банка JP Morgan Джойс Чанг утверждает, что до конца 2021 года стоимость нефти вырастет до 80 долларов за баррель. Главный фактор влияния – диссонанс спроса и предложения на рынке.

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JP Morgan прогнозирует рост цен на нефть

Рост цен на энергоносители усиливается новой волной спроса на фоне выхода мира из пандемии, последствий ESG, энергетической и переходной политики, в основе которой лежит сокращение мощностей ископаемых источников энергии (уголь, нефть, природный газ) быстрее, чем спрос может переключиться на возобновляемые источники энергии.

ESG Данные об экологическом, социальном и корпоративное управление касаются показателей, связанных с нематериальными активами на предприятии, формой оценки корпоративного социального кредита.

С начала 2021 года стоимость черного золота уверенно росла . Однако, стремительное распространение штамма коронавируса Дельта не только беспокоит инвесторов, но и привело к падению акций по всему миру. Н а этой неделе главной причиной для беспокойства инвесторов было рекордное падение цен на нефть с марта на фоне сложностей с соглашением ОПЕК по восстановлению производства. По данным Nasdaq , нефть марки Brent сейчас стоит 69,35 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI торгуется на уровне 68 долларов за баррель, как сообщает Market Watch .

Актуальная стоимость нефти Brent / Инфографика Nasdaq

JPMorgan проанализировал данные ведущих производителей нефти, которые торгуются публично, и выяснил, что дефицит капитальных расходов после пандемии составит примерно 600 миллиардов долларов до 2030 года. Эксперты отметили, что это очень плохая позиция для удовлетворения спроса на черное золото. В банке отмечают, что для привлечения инвестиций на постоянной основе стоимость нефти должна оставаться на уровне 70 долларов за баррель.

Поэтому, JP Morgan прогнозирует, что во второй половине 2021 года цена на нефть достигнет отметки в 80 долларов за баррель, целевой показатель на конец 2022 года – 62 доллара за баррель. Но банк предупредил, что " существует риск роста цен на черное золото, поскольку нефтегазовая отрасль достигает переломного момента из-за хронического недофинансирования ".