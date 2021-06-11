Нефть – это один из самых и рискованных активов в мире. Стоимость "черного золота" зависит как от глобальной политической ситуации, так и от многих других факторов. В то же время цена нефти в течение многих лет держится на стабильно высокой отметке, что привлекает внимание новых инвесторов. Сейчас наибольшей популярностью пользуются марки нефти Brent и WTI.

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Спрос на нефть и нефтепродукты растет

Пандемия постепенно заканчивается, соответственно отмене карантина – вопрос времени. На фоне этого растет спрос на нефть и нефтепродукты. Кроме того, продолжение успешной массовой вакцинации тоже положительно влияет на этот сектор. На фоне этого растет спрос на нефть и нефтепродукты. Эксперты ставят на продолжительность этой динамики. Это может привести к новому буму цен на "черное золото".

Это связано с желанием людей наверстать упущенное: опять свободно передвигаться и путешествовать. Рост цен на нефть также обусловлено и приближением периода отпусков, когда люди отправятся в дальние поездки, в том числе и на автомобилях,

– рассказала Галина Танащук, трейдер-аналитик Киевского филиала Международной академии биржевой торговли.

На этом можно заработать

Специалисты компании Forex Club подготовили инвестиционную идею "Нефть готовится к росту мировой экономики", которая позволяет заработать на подорожании важного ресурса. Эта инвестиционная идея рассчитана для нефти марки West Texas Intermediate . Нефть WTI имеет достаточно большой потенциал роста котировок и позволяет получить хорошую прибыль – до 120%.

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Перспективная инвестиционная идея рассчитана на 3 месяца и заканчивается в первой декаде августа. Однако, это не означает, что инвестор обязан закрыть свою сделку в срок. Если прибыль устраивает клиента, то он может закрыть сделку раньше или держать свою позицию до прекращения действия инвестидеи. В Forex Club отметили, что нефть остается традиционным активом, в который выгодно инвестировать как во время кризиса, так и в период роста экономики. Главное, тщательно следить за ситуацией на рынке и своевременно реагировать на изменения. Не медлите.

Секреты выгодных инвестиций в черное золото: смотрите видео