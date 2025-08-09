Как развивалась карьера Бандераса?

Мало кто знает, но с детства Бандерас мечтал стать футболистом. Однако у судьбы были другие планы. Его актерская карьера началась в 19 лет, когда он выступал в небольших испанских театрах, пишет 24 Канал.

Дебютом актера на большом экране стал фильм "Лабиринт страстей" 1982 года. Далее Бандерас имел много ролей, но они так и не приносили широкую известность. Прорывом стала картина "Отчаянный" 1995 года.

С популярностью росли и гонорары актера. В частности, значительную прибыль ему принесла роль в масштабной постановке "Маска Зорро" и ее продолжении "Легенда Зорро". Точный размер гонораров за них неизвестен. Однако считается, что именно роль Зорро принесла Бандерасу огромные доходы.

Обратите внимание! По данным IMDB, за фильм "Эвита" 1997 года, Бандерас получил 4 миллиона долларов. А уже за "Тело" 2001 года – 12 миллионов долларов.

Не стоит забывать и о том, что именно Бандерас "подарил голос" легендарному коту в сапогах из "Шрека". За это актер также получил значительный гонорар.

На чем зарабатывает Бандерас кроме актерства?

Бандерас имеет несколько бизнесов, сообщает CelebrityNetWorth. Сейчас он владеет частью винодельни Anta Banderas, которая находится в Бургосе (Испания). Не стоит забывать и о вкладе Бандераса в парфюмерную индустрию. Актер сотрудничает с косметической компанией Puig.

В 2007 году Бандерас даже запустил собственные линии духов: