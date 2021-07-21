Аналітик банку JP Morgan Джойс Чанг стверджує, що до кінця 2021 року вартість нафти зросте до 80 доларів за барель. Головний фактор впливу – дисонанс попиту та пропозиції на ринку.

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JP Morgan прогнозує зростання цін на нафту

Зростання цін на енергоносії підсилюється зростанням попиту на фоні виходу світу з пандемії, наслідків ESG та енергетичної й перехідної політики, в основі якої лежить скорочення потужностей викопних джерел енергії (вугілля, нафта, природний газ) швидше, ніж попит може переключитися на відновлювані джерела енергії.

ESG Дані про екологічне, соціальне та корпоративне управління стосуються показників, пов’язаних з нематеріальними активами на підприємстві, формою оцінки корпоративного соціального кредиту.

З початку 2021 року вартість чорного золота впевнено зростала. Однак, стрімке поширення штаму коронавірусу Дельта не лише турбує інвесторів, але й призвело до падіння акцій по всьому світу. Проте, цього тижня головною причиною для хвилювання інвесторів було рекордне падіння цін на нафту з березня на фоні складнощів з угодою ОПЕК щодо відновлення виробництва. За даними Nasdaq, нафта марки Brent зараз коштує 69,35 долара за барель. Тоді як нафта WTI торгується на рівні 68 доларів за барель, як повідомляє Market Watch.

Актуальна вартість нафти Brent / Інфографіка Nasdaq

JPMorgan проаналізував дані провідних виробників нафти, що торгуються публічно, та з'ясував, що дефіцит капітальних витрат після пандемії складе приблизно 600 мільярдів доларів до 2030 року. Експерти наголосили, що це надзвичайно погана позиція для задоволення попиту на чорне золото. У банку наголошують, що для залучення інвестицій на постійній основі вартість нафти має залишатися на рівні 70 доларів за барель.

Тож, JP Morgan прогнозує, що у другій половині 2021 року ціна на нафту досягне позначки у 80 доларів за барель, цільовий показник на кінець 2022 року – 62 долари за барель. Але банк попередив, що "існує ризик зростання цін на чорне золото, оскільки нафтогазова галузь досягає переломного моменту через хронічне недофінансування".

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