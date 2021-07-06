На думку представника RBC Capital Markets Хеліма Крофта, ОПЕК+ переживає найсерйознішу кризу після торішньої війни цін між Саудівською Аравією та Росією. Країни-експортери нафти не повідомили дату нових переговорів.

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Ціна на нафту стрімко зростає

Ринок нафти відреагував миттєво. Ця новина призвела до нового стрибка ціни на чорне золото. Як пише Bloomberg, вартість нафти злетіла до найвищого рівня за більш ніж 6 років. Зараз ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються за ціною на рівні 76,17 долара за барель, тоді як американські проміжні ф'ючерси на WTI склали 76,08 долара, подорожчавши приблизно на 1,6%.

Одного разу нафта WTI досягла 76,98 долара за барель. Це пікова ціна з листопада 2014 року. У першій половині 2021 року вартість нафти зросла більше ніж на 45%. Це відбувалося на фоні вакцинації проти коронавірусу, поступового послаблення карантинних заходів та масового скорочення видобутку нафти країнами з ОПЕК+.

Ціна нафти WTI злетіла до шестирічного максимуму / Інфографіка Bloomberg

Коаліція ОПЕК+ з 23 країн майже підписала угоду про відновлення видобутку нафти, зупиненого під час пандемії коронавірусу, з щомісячним приростом у 400 тисяч барелів нафти за добу. Проблема полягає у тому, що ОАЕ вважають, що потрібно збільшити видобуток нафти з 3,2 мільйона барелів на добу до 3,8 мільйона барелів на добу у рамках продовженні угоди ОПЕК до 2022 року. Проте, Саудівська Аравія та Росія виступили проти. Вони остерігаються, що інші члени альянсу висунуть подібні вимоги.

Самюель Бурман з Capital Economics зазначив, що члени ОПЕК, швидше за все, збільшать видобуток нафти понад квоту наступного місяця, оскільки вони "прагнуть використати" зростання цін на чорне золото. Експерт також зазначив, що крім напруги у відносинах між ОАЕ та Саудівською Аравією, Абу-Дабі був незадоволений тим, що Росія, яка не входить до ОПЕК, ігнорувала квоти на видобуток нафти і перевиробляє приблизно 100 тисяч барелів нафти на день.

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Натомість Bloomberg інформує, що після провалу переговорів у понеділок експортери нафти навряд чи збільшать обсяги видобування чорного золота у серпні. На фоні цього може постраждати світова економіка, яка зараз потребує додаткових поставок сировини завдяки спробі швидкого відновлення після пандемії. Хоча ситуація може змінитися, якщо їм вдасться врятувати угоду.

Білий дім уважно стежить за перебігом переговорів ОПЕК+ та їхнім впливом на відновлення світової економіки. Американські чиновники взаємодіяли з відповідними столицями, щоб запропонувати компромісне рішення, яке дозволить просувати запропоноване збільшення видобутку нафти.

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