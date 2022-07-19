Падение экспорта российской нефти, по мнению экспертов, может означать, что россии не удастся найти в Азии покупателей для своей нефти, которая ранее поставлялась в Европу.

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Импорт российской нефти

С начала войны в Украину Индия увеличила импорт российской нефти с около нуля баррелей в сутки до почти 1 миллиона баррелей в сутки в июне.

Китай также резко увеличил ее закупку, почти удвоив импорт российской нефти с февраля по июнь. Но сейчас эти объемы упали примерно на 30% ниже своих максимальных значений согласно данным сервиса отслеживания грузов Vortexa.

Важно! Даже несмотря на то, что объемы упали на 30%, россия все еще получает еженедельно около 160 миллионов долларов экспортной пошлины на сырую нефть. Это на 25% выше, чем в довоенные месяцы, но примерно на столько же меньше, чем в апреле.

С середины июня морские потоки нефти из россии постепенно снизились до 3,24 миллиона баррелей в сутки, уменьшаясь за последние четыре недели. Несмотря на то, что на страны Азии сейчас приходится более половины экспорта российской нефти, их средний уровень упал до минимума за последние четыре месяца.

Что нужно, чтобы доходы москвы упали

Аналитики считают, что для того, чтобы доходы москвы от продажи своей нефти пострадали, нужно падение мирового спроса. Это экспертам кажется маловероятным. Между тем просьба президента Джо Байдена увеличить поставки нефти из Саудовской Аравии на прошлой неделе не принесла весомых результатов, считают аналитики Bloomberg.

Напомним! Официальный визит президента США на Ближний Восток завершился без договоренности об увеличении поставок нефти. Байден надеялся, что Саудовская Аравия обяжется увеличить добычу нефти и таким образом ослабить образовавшееся на глобальном рынке давление. Однако страны ОПЕК будут продолжать самостоятельно определять объемы добычи сырья.

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