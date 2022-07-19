За понедельник, 18 июля, цены на нефть выросли на 5%. Во вторник тренд роста продолжается, хотя пока не столь существенно.

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Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 106,73 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость поднялась на 0,36%.

торгуются на уровне 106,73 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость поднялась на 0,36%. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 103,05 доллара, по данным Yahoo! Finance , что на 0,44% больше, чем на открытии рынка.

Почему нефть дорожает

На самом деле сейчас рынок нефти несколько "штормит": цена то резко падает, то резко растет, потому что разные факторы давят на рынок:

С одной стороны, росту цен способствует беспокойство относительно предложения нефти из-за санкций Запада в отношении России. Ведь ЕС до конца года почти полностью откажется от российской нефти и ищет альтернативу.

С другой стороны, растет обеспокоенность возможной глобальной рецессией, которая обрушит спрос на нефть, а вместе с тем и цены.

Цены на нефть, возможно, достигли своего пика, но не похоже на то, что они будут существенно снижаться в дальнейшем, если нам ОПЕК+ не подкинет большой сюрприз,

– сказал Джеффри Галли, старший рыночный аналитик OANDA.

На прошлой неделе президент США Джо Байден посетил крупнейшего экспортера нефти в Саудовскую Аравию, надеясь заключить соглашение об увеличении добычи нефти. Однако договоренности не удалось достичь. Неудачные переговоры и являлись основной причиной резкого скачка в ценах 18 июля.

Прогнозы для рынка нефти

Сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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