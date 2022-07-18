Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 105,96 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена поднялась более чем на 4%.

торгуются на уровне 105,96 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена поднялась более чем на 4%. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 101,68 доллара, по данным Yahoo! Finance, что на 4,19% больше, чем на открытии рынка.

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Почему нефть дорожает

Цена на нефть увеличилась после того, как переговоры президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке завершились без договоренности об увеличении поставок нефти.

Байден надеялся, что Саудовская Аравия обяжется увеличить добычу нефти и таким образом ослабить образовавшееся на глобальном рынке давление. Но министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что на саммите не обсуждали нефть – страны ОПЕК будут продолжать самостоятельно определять объемы добычи.

Прогнозы для рынка нефти

Сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия все-таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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